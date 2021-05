Conforme a los criterios de Saber más

Casi 200 años después de la muerte de María Parado de Bellido, el sacrificio de esta mártir de la libertad es rescatado del olvido por una ambiciosa producción que apuesta en grande por algunos de los episodios más relevantes de nuestra historia. A puertas del Bicentenario del Perú, “Los Otros Libertadores” recrea en ocho episodios la vida de cinco hombres y mujeres que entregaron todo por la independencia del país: Túpac Amaru, Mateo Pumacahua, Mariano Melgar, José Olaya y, por supuesto, la heroína ayacuchana que se convirtió en la principal informante de la causa emancipadora.

La idea de esta serie de Latina, que llega dos años después de “El último bastión” de TV Perú, surge en el 2019 cuando el gerente de contenidos de Latina Televisión Luis Guillermo Camacho convoca al escritor español Diego de León y a la productora ejecutiva Ivett Rivero para diseñar un proyecto audiovisual que rinda homenaje a los valientes patriotas del siglo XIX. La dirección, por su parte, recae en el colombiano Agustín Restrepo, quien ha tenido a su cargo exitosas telenovelas como “El zorro, la espada y la rosa”, “Doña Bárbara”, “El Clon” entre otras.

Los elegidos

Tras año y medio de preproducción, en marzo último se inició el rodaje y poco a poco se fue conociendo quiénes serían los encargados de interpretar a los protagonistas. En el caso de Parado de Bellido la elegida fue nada menos que Magaly Solier. Sobre esta elección la productora Rivero comenta que mientras leía el guion no imaginaba a nadie que no fuera ella en este papel. “Además de tener la misma procedencia, el perfil de esta mujer andina y corajuda calzaba a la perfección con el de la actriz. Magaly me parecía perfecta para este personaje porque además de su capacidad interpretativa, necesitábamos a alguien que pueda sostener las fuertes escenas por las que atraviesa el personaje” .

Como contraparte, para darle vida al despiadado militar español José Carratalá se necesitaba de alguien que pueda alcanzar el nivel actoral de la heroína. La búsqueda terminó cuando apareció en escena el experimentado Roberto Moll. “Cuando supe que Roberto estaba en Lima -Rivero trabajó 16 años en Telemundo y productoras como Venevisión, Fonovideo, Nickelodeon-, y lo vi en el catálogo de una agencia me pareció perfecto para que sea el contrapeso de Magaly. Hubo casting, pero Roberto dio lo que esperábamos y mucho más”.

Las escenas en las que Parado de Bellido (Magaly Solier) es tomada como prisionera y torturada por Carratalá (Roberto Moll) se grabaron en el interior del convento de Santo Domingo.

Concluida la etapa de grabación, el enfoque ahora está dirigido en lograr un producto nacional pero con factura internacional, es decir se apunta a distribuir la serie en plataformas de streaming como Netflix o Prime Video. “Hemos utilizado cámaras de cine alta y un grupo de producción de gran nivel. Creo que más allá de la historia, que definitivamente es hermosa, ha sido muy importante la calidad de profesionales con las que hemos contado. Nuestro producto está quedando tan lindo que no dudamos que se pueda vender”. Además, señala Rivero, se está rescatando una parte importante de nuestra identidad como locaciones que aún no han sido intervenidas arquitectónicamente y que invitan a conectarnos con otra época. Agrega también que esta producción ha podido trabajar con mucho talento nacional que ha sido olvidado “pero que merece volver a nuestras pantallas; por ejemplo, son parte de la serie José Luis Ruiz, Ismael La Rosa, Virna Flores, Alfonso Santisteban y Hernán Romero”.

Magaly Solier recibe las instrucciones del director colombiano Agustín Restrepo. El rodaje, concluyó hace una semana y se realizó con estrictos protocolos. (FOTO: Javier Zapata)

En la piel de la heroína

Casi al inicio de las grabaciones a Magaly Solier le tocó filmar el fusilamiento de María Parado de Bellido. Con el cuerpo temblando y la emoción a flor de piel, la actriz superó este violento inicio. “Me han disparado el primer día, bien malucos han sido los que prepararon el plan de rodaje”, comenta entre risas y a la vez agradecida por la oportunidad de interpretar al símbolo heroico de su natal Ayacucho, lugar en el que además se selló la independencia del Perú. Ponerse en los zapatos de Parado de Bellido, dice la actriz, ha sido un honor. Cuenta que conoce la historia de esta valiente mujer desde la cuna, pero que tuvo que pasar un buen tiempo para que pueda comprender la trascendencia de su figura. “Cuando llegué a Lima, hace 18 años, empecé a interesarme más en las líderes y luchadoras que han dado su vida por nuestro país. Ahí entendí el valor de las mujeres andinas que aportaron para la liberación del Perú y lograron conseguir derechos para las peruanas”.

Solier en dramática escena que recrea el incendio de la vivienda de María Parado de Bellido.

Le preguntamos si este papel ha sido uno de los más difíciles de su carrera, pero su respuesta es rotunda: “todos los personajes son difíciles porque es un nuevo comienzo; es como un bebe que nace, tienes que darle mucha atención; creo que ningún personaje se compara con otro”. Sin embargo, admite que todas las sesiones de esta historia le resultaron muy emotivas y nada sencillas. “Porque María Parado tiene carácter, pero también quiebres, tiene altos y bajos, pero para eso está preparado el cuerpo y la mente de una actriz”. Aunque Solier ha seguido fielmente el guion del personaje detalla que le ha agregado su impronta personal a través de algunos vocablos en quechua que buscan reforzar los parlamentos. ¿Cómo no sentirse identificada con esta heroína si todas luchamos por algo, por un sueño, por nuestra patria, por nuestros hijos?, se pregunta. Solier considera que esta mártir tiene la fuerza y gallardía de todas las mujeres peruanas, pero que muchas veces no sabemos apreciarla y olvidamos lo que ella y muchas otras hicieron por nosotros. “Es momento de que volvamos a recordarlo y tomar las riendas de nuestra vida y del futuro del país, tal como María Parado lo hizo; tenemos y llevamos su espíritu, solo falta que alguien nos grite al oído ¡despierta!”, sostiene.

Vestido de crueldad

Dedicado a la pedagogía desde hace buen tiempo, Roberto Moll llevaba tres años sin pisar un set de televisión cuando su manager le informó del casting de “Los Otros Libertadores”. Con la experiencia de haber interpretado a diversos personajes históricos, como Simón Bolívar, a lo largo de su trayectoria, logró el papel de José Carratalá rápidamente. Para construir el personaje acudió a los textos de historia, los que le revelaron la verdadera dimensión y crueldad del hombre que estaba a punto de representar. Una de las primeras escenas con las que inicia el capítulo dedicado a Parado de Bellido pintan de cuerpo entero al militar español que llegó al Perú para sofocar a las llamadas revueltas indígenas. En ella Carratalá y su ejército arrasan con un pueblo entero, prendiendo fuego a diestra y siniestra. En medio de las llamaradas, el terror se abre paso.

Moll es el militar español Carratalá, quien llega al Perú para sofocar la llamada "revuelta de indígenas". La valentía e inteligencia de Parado de Bellido desata toda su crueldad.

Ese es solo el preámbulo de lo que pronto vendría, pues como señala el actor “Carratalá se vio envuelto en esta cruenta guerra porque menospreció a quienes luchaban por su libertad; pensó que derrotaría fácilmente a los patriotas, jamás imaginó su bravura y valentía”. P or eso, al descubrir que una mujer lo estaba espiando y que ella es la culpable de las bajas de su ejército, su ira se desata por completo. Encarnar tamaña brutalidad contra nuestra heroína fue uno de los mayores desafíos para Moll. “En las escenas que tuve con Magaly logramos conectarnos muy bien, y aunque parezca difícil de creer, sobre todo en las escenas de tortura; una de las últimas termina con una violencia terrible, con una cachetada, casi un puñete que parece que le va a destrozar la cara”.

Antes de esta producción, Solier y Moll no se conocían. Al respecto, el segundo no duda en confesar que ha seguido y admirado las proezas de su colega tanto dentro como fuera del Perú. “Fue lindo conocerla, es una persona muy talentosa y humilde; he visto su concentración, sentí su ritmo, su emoción”. Moll asegura también que el peruano que no conoce la historia del Perú es una persona ciega porque es necesario saber de dónde venimos y qué momento de la historia nos toca ocupar. En ese contexto, continúa, “que Latina trabaje producciones como esta y con un equipo de profesionales con otro nivel de televisión, casi acercándose al cine, es saludable; sería muy interesante que no se detuviera en esta experiencia y siga explorando nuestro valeroso pasado”. Por el momento se sabe que el canal de Jesús María baraja la posibilidad de recrear la Guerra del Pacífico y las hazañas de héroes como Miguel Grau o Alfonso Ugarte.

Más información: “Los Otros Libertadores” se estrena el 28 de julio (horario aún por definir) vía Latina Televisión. La serie tendrá ocho episodios y contará cinco historias.

VIDEO RELACIONADO

Magaly Solier sorprendió al interpretar a Mama Ocllo en el aniversario de Puno