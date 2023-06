El personaje ficticio de Samantha Jones, interpretado por Jim Cattral regresará al universo de la exitosa saga de ‘Sex and the City’, ya que tendrá un cameo en la serie de ‘And Just Like That’ de HBO, reuniendo así el elenco original de la popular serie de antaño.

Según Variety, Samantha Jones tendrá un cameo en el último capítulo de la segunda temporada, que saldrá al aire en la plataforma de HBO Max. Se sabe que solo aparecerá en una corta escena que fue rodada en el mes de marzo en la ciudad de Nueva York y solo hablará con el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw.

En la serie ‘And Just Like That’, Samantha de mudó a Londres y se compromete junto a Carrie para volver a reunirse y lograr reconciliarse. Sin embargo, no se ha concretado que Kim Cattrall vaya a pertenecer a la serie de manera permanente. Por el momento, solo tendrá esta corta aparición en la segunda temporada.