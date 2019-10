Ver Seven Deadly Sins Wrath of the Gods ONLINE EN VIVO Nanatsu no Taizai 3x01 Temporada 3 Capítulo 1 EN DIRECTO sub español latino | Nanatsu no Taizai | “Seven Deadly Sins”, titulado originalmente “Nanatsu no Taizai” o “Los siete pecados capitales” en español, es una serie de animación basada en la historia escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, la misma que sigue publicando cada cierto tiempo la editorial Weekly Shōnen Magazine.

Esta franquicia ha ganado mucha popularidad en los últimos años por su anime, que culminó su segunda temporada el pasado 30 de junio del 2018 en Japón, avanzando la historia de los ‘Siete pecados capitales’ hasta el capítulo 197 del manga, que se encuentra actualmente en el número 327. Su tercera entrega se estrenó en Japón el miércoles 9 de octubre.

“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” (“Los siete pecados capitales: La ira de los dioses” en español) es el título oficial de este nuevo arco del anime, que al menos ya puede verse en su país de origen.

►“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods”: ¿cuándo será su estreno en América Latina, España y Estados Unidos?

►“Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods” Capítulo 1: todo lo que pasó en el primer capítulo

¿Qué historia están contando ahora Meliodas y sus amigos? Conoce aquí todo lo que se sabe de lo nuevo de “Nanatsu no Taizai”, pero sobre todo dónde verlo y desde qué hora en Japón.

¿CÓMO, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER “SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF THE GODS”?

‘Los siete pecados capitales: La ira de los dioses’ comenzó su transmisión de forma semanal en Japón a través de TV Tokyo desde el miércoles 9 de octubre del año 2019, a las 5:55 pm (hora local), mientras que en BS TV Tokyo estuvo disponible el jueves 10 de octubre a las 00:59 am (hora local), según precisó el mismo sitio oficial de la franquicia.

El equivalente horario por país fue el siguiente:

Perú, Colombia, México y Ecuador: miércoles 9 de octubre a las 3:55 am

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 9 de octubre a las 4:55 am

Argentina, Chile: miércoles 9 de octubre a las 5:55 am

España: miércoles 9 de octubre 10:55 am

Esta nueva temporada de “Seven Deadly Sins” está siendo producida por el Studio DEEN y tendría 24 episodios.

Netflix cuenta con los derechos de distribución internacional de “Seven Deadly Sins”, pero hasta el momento no ha dado a conocer cuándo lanzará la nueva temporada del anime. Es decir, recién se vería la serie en el resto del mundo, incluida América Latina, una vez termine su emisión original en Japón, al igual que pasó con la anterior entrega.

¿Alguna fecha estimada? La tercera temporada de los ‘Siete pecados capitales’ podría llegar a Netflix aproximadamente en julio o agosto del próximo año, ya que se ha estimado que en Japón la serie continuará de largo hasta marzo del 2020.

¿QUÉ PASARÁ EN “SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF THE GODS”?

Si bien los ‘Siete pecados capitales’ derrotan a Hendrickson, este pudo liberar a los miembros del clan de demonios conocidos como los ‘Diez mandamientos’, quienes invaden Britannia y ponen de cabeza los reinos de Liones y Camelot.

La anterior temporada terminó con Meliodas regresando y matando sin piedad a Fraudrin, el desinteresado comandante de los ‘Diez mandamientos’. Con esto se reveló que Meliodas tiene la maldición de la inmortalidad y que, además, es hijo del ‘Rey Demonio’.

Después de la pelea, Meliodas es rechazado por su amigo Ban, así que decide disfrutar de un poco del alcohol y carne que halla luego de la destrucción de su bar. Aquí lo encuentra Elizabeth, a quien confiesa que le gustó haber matado a Fraudrin y que por eso teme convertirse en un demonio si le salva la vida otra vez. Ella solo lo abraza más fuerte y le dice que estará con él no importa lo que pase.

El primer episodio de la próxima temporada de “Seven Deadly Sins” se espera que continúe la historia de Meliodas y Elizabeth, uniéndose a los demás guerreros para poder encontrar una manera de vencer al resto de los ‘Diez mandamientos’ y hacerse más fuertes.

Ahora, se sabe que el reino de Camelot ha caído en manos de Zeldris y los demás, pero no hay rastro del Rey Arturo, que parece haberse escondido. Mientras Meliodas tome más riesgos para proteger a Elizabeth, más cerca estará de convertirse en un demonio.

¿Lo hará finalmente? Los avances oficiales y aquellos que están al día con el manga han comentado que, sin caer en spoilers, los 'Siete pecados capitales’ se unirán nuevamente para luchar contra esta amenaza, a la par que nuevos secretos y poderes se revelan a su favor.

TRÁILER Y FOTOS DE “SEVEN DEADLY SINS: WRATH OF THE GODS”