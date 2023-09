La última edición de “El gran chef: Famosos” estuvo dedicada a la cultura gastronómica de Colombia y dejó como sentenciados a los actores Armando Machuca y Sirena Ortiz, que no convencieron al jurado con la preparación de sus platillos.

El primer sentenciado de la noche fue Armando Machuca, participante que venía superando sus limitaciones al mejorar su técnica de cocina. Sin embargo, no fue suficiente y el jurado decidió enviarlo a noche de sentencia.

“Fuera de bromas, ¿ustedes creen que a mí la sentencia me asusta?, creo que solamente no he ido a una sentencia una vez... sí, me corté”, dijo fiel a su estilo, el comediante, que según José Peláez quemó los frijoles de la bandeja paisa que debía cocinar.

Por otro lado, la actriz Sirena Ortiz se convirtió en la segunda participante sentenciada de la noche, generando la sorpresa de sus compañeros, quienes esperaban que Santi Lesmes fuera el indicado por el jurado tras haber arremetido contra ellos.

¿Qué platillos tuvieron que preparar?

Como parte del reto diario que tienen los participantes, ellos tuvieron la tarea de preparar como primer platillo unas arepas colombianas y como segunda plato una bandeja paisa, que son tradicionales del país cafetalero.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.

El gran chef: famosos se transmite por Latina de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., mientras que los sábados se emite desde las 8:30 p.m.