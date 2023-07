La noche de eliminación de “El gran chef: Famosos” dejó fuera de la competencia al torero español Antonio Pavón, quien no pudo superar los retos de cocina impuestos por el exigente jurado integrado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

“No me podía imaginar nunca ser tan feliz en un programa tan bonito. Nunca había pensado en cocinar y creo que gracias a “El gran chef” han despertado en mí una pasión que es meterme en la cocina y cocinar rico”, dijo Pavón al enterarse de que sería el quinto eliminado de la competencia.

El reconocimiento del jurado

Por su parte, las palabras de ánimo del jurado no se hicieron esperar. Javier Masías, quien se presenta como una persona ‘seria’ comentó: “No disfruté su cocina pero sí cómo enfrentaba los desafíos con una sonrisa”.

En ese sentido, el chef Giacomo Bocchio también brindó unas conmovedoras palabras, el cocinero dijo: “Ha sido muy bonito conocerte. He visto como has ido mejorando y por más que te estés yendo he podido ver una curva de evolución”.

Las palabras de Nelly Rossinelli también destacó el carisma del torero. “Nunca imaginé conocer un ser humano tan bueno y noble como tú. Levantarte cuatro veces con esa masa me enseña que le vas a dar un ejemplo de resiliencia a Antoñito”, indicó la influencer.

Los salvados de la noche

Finalmente, en esta edición fueron salvados el comentarista deportivo Peter Arévalo, conocido como Mr. Peet y la bailarina Belén Estévez, quienes se encuentran más cerca de convertirse en los ganadores del reality.