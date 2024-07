Este domingo 14 de julio se juega la Final de la Copa América 2024, donde Argentina y Colombia se medirán en un partido de infarto desde Miami en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens, Florida. La gran final del evento deportivo tendrá un show y la artista oficial confirmada es la cantante colombiana Shakira. La Conmebol anunció mediante sus redes sociales “un show que hará vibrar al continente”. La barranquillera incluirá una mezcla de sus clásicos más queridos y canciones recientes, pero todavía no se conoce el setlist. Si no te quieres perder el show en vivo te contamos que la final está programada para realizarse a las 7:00 p.m. (hora peruana) y podrás seguirlo EN DIRECTO a través del servicio de streaming de DirecTV, DGO. Puedes ver la final de Copa América y el espectáculo del entretiempo mediante ente enlace. Asimismo, se puede visualizar mediante la plataforma Vix+. El Comercio también seguirá EN VIVO el show y cada incidencia del partido Argentina vs. Colombia.

