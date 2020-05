“Separadas” no retomará sus grabaciones, así lo confirmaron varios medios de ese país y las actrices Julieta Zylberberg y Julieta Nair Calvo, unas de las protagonistas de la teleserie argentina. Esta medida responde a la pandemia del Coronavirus.

Según reveló LA NACION de Argentina, la economía es el factor principal para que la única ficción argentina que transmitía al aire ese país este 2020 no tenga retorno al prime time de la televisión.

“La crisis económica impacta directo en la productora, la cual se sostiene con la cantidad de horas de televisión, y al no poder volver a las grabaciones no puede seguir sosteniendo una ficción que no puede producir. Lamentablemente no se puede seguir”, expresaron a LA NACION desde El Trece, el canal que transmitía “Separadas” y Polka, la productora.

Polka se comunicó el cada uno de los actores y actrices de “Separadas” para darles la mala noticia, ya que aún mantenían esperanzas de que después de la cuarentena por la pandemia de coronavirus se retomaran las grabaciones, incluso El trece emitió algunos spots sobre el “pronto regreso” de la historia protagonizada por Celeste Cid, Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Julieta Zylberberg y Gimena Accardi , pero finalmente eso no sucederá.

LA DESPEDIDA DE LAS ACTRICES

A través de su cuenta de Twitter, Julieta Nair Calvo confirmó la noticia de la cancelación de la teleserie y tuvo palabras de agradecimiento con su personaje y el público.

“A mí también me da mucha pena cortar esas historias tan lindas que estábamos construyendo para contar (y sanar). Esto es algo nuevo para el mundo que nos toma por sorpresa y nos tendremos que adaptar. De verdad siento mucho que no podamos seguir grabando. Pero ya vendrán otras historias para contar y sentirnos juntos otra vez . Gracias de corazón a tod@s los que nos acompañaron y disfrutaron con nosotras . Para mi fue un placer construir a Inés con todo su pasado y que me hayan abierto sus corazones y contado sus historias", se lee en parte del mensaje que dejó la actriz en su cuenta de Twitter.

Julieta Zylberberg, quien interpretaba a Paula en la ficción, también se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter.

Gracias por tantos mensajes de amor. Despedimos “separadas”. Por supuesto nos excede absolutamente todo esto... quisimos mucho este programa. Que todo se encamine prontito 🙏. Besos y nos estamos cruzando de un momento a otro.. 💘 — Julieta Zylberberg (@juli_zylberberg) May 12, 2020

“Separadas” se transmitió por El Trece hasta el 19 de marzo y suspendió sus grabaciones tres días antes, precisamente en la semana que Argentina dio inicio a la cuarentena por el Coronavirus.

Si bien en los próximos días habrá algunas flexibilizaciones en Argentina respecto de lo que se puede y no se puede hacer, el rubro entretenimiento no está incluido y con ello todo lo que significa el trabajo de los actores (la Asociación Argentina de Actores había suspendido las actividades de rodaje de cine, TV y publicidad de modo preventivo en medio de la pandemia y siguen manteniendo esta misma medida).

“Separadas” narraba la vida de siete mujeres que afectadas por un fraude inmobiliario vinculan sus vidas. La ficción se emitía de lunes a jueves, en el horario central.

Formaban parte del elenco: Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo así como Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Maxi Iglesias, Victorio D’Alessandro, Andrés Gil, Iair Said y Viviana Saccone.

