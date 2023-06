Aprovecha las sesiones gratuitas de yoga en el corazón de la ciudad. / Milagros Vera Colens

Por si esto no te convence, te cuento que la ciudad que nunca duerme aparece en el Hot List anual de Condé Nast Traveler, un listado que reúne a los mejores destinos para viajar en el 2023. ¿Sus razones? Las inauguraciones de los hoteles de lujo como el Hotel Chelsea, el Aman New York y el Ritz-Carlton de NoMad; su movida gastronómica; el museo de Broadway y la remodelación de los aeropuertos La Guardia y Newark. ¿Ya te animaste?

Antes de viajar a Nueva York

Lo primero que debes considerar es la ropa. Si bien, el verano en Sudamérica se vive en shorts y vestidos sin mangas, por allá el clima es muy variable. En mi experiencia, durante el verano en Nueva York, gocé de días con más de 30 grados centígrados y otros lluviosos, con temperaturas de 10 grados.

Recorre el High Line, el parque elevado de 2.3 km, que conecta los barrios Meatpacking District, Chelsea y Hudson Yards. También es gratis. / Milagros Vera Colens

Así que, además de revisar el pronóstico del tiempo a diario, te sugiero vestir prendas delgadas y llevar un impermeable y algo de abrigo. Esto te servirá, no solo en los días fríos, sino cuando estés en interiores. Los restaurantes, tiendas y algunos museos ponen el aire acondicionado al máximo.

Otro punto importante es que armes un plan que incluya experiencias gratuitas y de pago para equilibrar el presupuesto. A mí me ayudó mucho contar con el New York CityPASS, una tarjeta que te permite ingresar a 5 atracciones de pago, pero ahorrando hasta 40% en las entradas. En mi último viaje subí al Empire State y al Top of The Rock, que son imperdibles si viajas por primera vez e ideales para ir en el verano por ser espacios abiertos. Además, abordé el ferry que me llevó a la Estatua de la Libertad y conocí los museos del 11-S y el de Historia Natural.

Toma el ferry de Staten Island para ver el atardecer en la ciudad. ¡Es gratis! / Christopher Postlewaite - NYC & Company

Por último, considera unas buenas zapatillas porque caminarás bastante para disfrutar de la Gran Manzana y las actividades que aquí te propongo:

Kayak gratis

Recorre el río Hudson de una manera eco amigable. El Downtown Boathouse tiene un programa gratuito con salidas desde el muelle 26, todos los fines de semana y feriados hasta octubre, entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde. Otro es el Brooklyn Bridge Park Boathouse, que ofrece kayak gratis todos los miércoles y jueves, de cinco de la tarde a siete de la noche; los sábados de diez de la mañana a tres de la tarde y los domingos de doce a dos y media de la tarde. Salen del muelle 2 y debes reservar en este enlace. En ambos casos, te brindan los botes, chalecos salvavidas y remos por unos 20 minutos.

Prepárate para remar y conocer Nueva York desde otra perspectiva. / Pixabay

Yoga en el Times Square

Si llegas para el solsticio (21 de junio), puedes unirte a las clases de yoga gratuitas que se desarrollan durante todo el día en el corazón de Nueva York. Música en vivo y baile son parte de la agenda de verano programada, hasta septiembre. Se trata de actividades gratuitas y con participación de instituciones culturales y artistas locales.

Inscripciones y agenda aquí.

Teatro al aire libre

De lunes a sábado a las ocho de la noche, el Public Theatre presenta Shakespeare in the Park, un festival gratuito que este año llega al escenario con una versión contemporánea de Hamlet. La adaptación está a cargo del director Kenny Leon. La cita es en el Delacorte Theater, un teatro al aire libre en pleno Central Park. Va hasta el 6 de agosto y puedes conseguir las entradas, sin costo, en este link.

Lleva una manta, bebidas y pop corn para disfrutar del cine al aire libre. / Alex Lopez - NYC & Company

Cine bajo las estrellas

Desde hace 30 años, el Bryant Park ha sido sede del Movie Nights, un festival de películas que va de junio a agosto. Desde las cinco de la tarde puedes ingresar para ubicarte, colocar una manta sobre el césped y esperar hasta las ocho de la noche que arranca la proyección. En esta serie se presentarán películas como Mean Girls (26 de junio), Star Trek III: The Search for Spock (24 de julio), 48 hours (7 de agosto) y otros títulos. Puedes consumir snacks y bebidas. Te sugiero llevar un impermeable, por si llueve.

Conoce la programación aquí.

Manhattanhenge

Otra experiencia gratuita e imperdible en Nueva York es el Manhattanhenge, cuando cae el sol alineado a las calles de Manhattan. Uno de los espectáculos naturales más impresionantes (y tal vez fotografiados) del mundo. Este año se volverá a ver el 12 de julio a las ocho y veinte de la noche y el 13 de julio a la misma hora, según informa Time Out.

El Manhattanhedge es un fenómeno que ocurre solo dos veces al año. / Julienne Schaer - NYC & Company

En el portal del museo Americano de Historia Natural, el astrónomo Neil deGrasse Tyson recomienda ubicarse en las calles 14, 23, 34, 42 y 57 para tener una mejor vista de este fenómeno. Claro que debes llegar con antelación ya que la gente se aglomera en esos puntos.

De estreno: museo de Broadway

Abrió en noviembre del año pasado con el fin de mostrar la legendaria historia del teatro en Nueva York. Está en pleno Times Square, en el cruce de Broadway, la Séptima Avenida y la calle 42. Cuenta con cuatro salas donde exhibe los trajes y objetos usados en musicales clásicos como Cabaret, Hello Dolly! o El rey león. Además de fotografías y experiencias interactivas que narran la cronología de una de las industrias culturales más famosas en la ciudad neoyorquina. Entradas desde US$43.

El museo de Broadway da a conocer la historia del teatro en Nueva York. / Museo de Broadway

Harry Potter: The Exhibition

Una nueva exhibición se ha instalado en la esquina de la calle 34 y Broadway, a una cuadra del Empire State Building. En la que puedes viajar al universo de Harry Potter por medio de las experiencias inmersivas, accesorios y trajes auténticos, así como los detalles detrás de las escenas icónicas de las ocho películas de esta saga. Se queda hasta octubre y aunque no es gratis, vale la pena si eres fan de esta saga. Compra tus entradas aquí. Desde US$29,99.

Los 25 de Sex and the City

Considerando que el 2023 se cumplen 25 años del estreno de la serie protagonizada por Jessica Parker y que el 22 de junio se estrenará la segunda temporada de la nueva serie de HBO, “And Just Like That”, este es el mejor momento para tomar el circuito de On Location Tours. Un recorrido para mayores de 18 años, que te lleva a 40 ubicaciones que aparecen en pantalla, en unas 3 horas y media. Desde US$69 por persona.

Brinda en un rooftop de moda y goza de la vista al skyline de Manhattan. / Will Steacy - NYC & Company

Terrazas imperdibles

Para ver el atardecer o experimentar la vida nocturna de Nueva York elige un rooftop desde donde puedas tener vistas hermosas de la ciudad, en algunos casos, con el Empire State Building o el río Hudson como protagonistas. Time Out recomienda The Fleur Room, ubicada dentro de Moxy Chelsea, y el LilliStar, que está en Brooklyn y te regala panorámicas de Manhattan y del puente de Williamsburg Bridge.

Para mí son imperdibles el PHD Terrace, en el hotel Dream Midtown; el PHD Lounge, a unos pasos del Chelsea Market; el clásico 230 Fifth, la terraza más grande de Nueva York; y Nubeluz, que abrió a fines del año pasado en el piso 50 del Ritz-Carlton New York, Nomad. Lugares perfectos para levantar la copa y brindar por este gran viaje.