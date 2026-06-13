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Kanté, un ejemplo de vida en Francia
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Kanté, un ejemplo de vida en Francia
La historia de N’Golo Kanté: de niño se ganaba unas monedas recolectando basura, cumplió el sueño de ser futbolista profesional y llegó a la cima siendo campeón del mundo en 2018.
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