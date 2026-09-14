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Más allá del fútbol: el plan de Cienciano para crecer con hoteles y patrocinadores
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Más allá del fútbol: el plan de Cienciano para crecer con hoteles y patrocinadores
El “Papá” quiere otra gloria continental, pero también un proyecto sostenible: su presupuesto crecería hasta 30% en 2026 y la taquilla ya superó la meta anual de crecimiento.
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