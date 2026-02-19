| : Milagros Leiva confronta al presidente José María Balcázar por declara | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Milagros Leiva confronta al presidente José María Balcázar por declaraciones sobre el matrimonio infantil
El nuevo presidente del Perú, José María Balcázar, declaró en exclusiva para #SiempreALasOcho y aseguró que se han tergiversado sus expresiones sobre el matrimonio infantil.

