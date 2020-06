Ya son más de tres meses desde que las cosas cambiaron. Cuatro paredes parecen ser el mundo entero y ahora las calles y avenidas por las que solíamos circular parecen un sueño lejano. Atrás quedaron las reuniones con amigos, los almuerzos de familia completa los domingos o las carreras por la mañana para llegar temprano al trabajo. El coronavirus ha cambiado las reglas, y continuará así hasta conformar una nueva normalidad.

A pesar de ese miedo e incertidumbre que por estos días sobra, el ser ha despertado también un instinto de comunidad, de solidaridad. Esa parte de humanidad que muchos andábamos perdiendo en una época en la que teníamos más contacto con un celular que con los seres humanos. Y vaya que nos arrepentimos. Probablemente cuando salgamos de esta las conversaciones en las cafeterías serán más reales, los juegos con amigos más divertidos y el simple hecho de caminar de la mano con esa persona especial lo será todo.

Las redes sociales también han sufrido un cambio, y ahora más que una plataforma para compartir fotos y experiencias, se han convertido en un nexo de ayuda, una lista incesante de gente con necesidades que – como en las películas – logran cruzarse con seres humanos de propósito, con ansias de ayudar, en algunos casos, haciendo uso de aquello que también les hace falta. Como dice el dicho: casi siempre el que menos tiene es quien más da.

Entre estas personas resalta el papel de distintas mujeres peruanas. Mujeres que, desde sus canchas, laboran día a día para aportar algo positivo en tiempos de pandemia. Te invitamos a conocerlas:

1. Las mujeres en la primera línea de lucha contra el covid-19:

Hace unos días durante el típico scrolling que hago en las aplicaciones de mi celular buscando nada en específico, me topé con una publicación que me impactó y me hizo cuestionar muchos de mis privilegios como mujer. Se trató de una gráfica realizada por cuenta de Instagram de ONU Mujeres (entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer), que daba a conocer una cifra increíble: el 70% de trabajadores sociales y de la salud a nivel mundial en la primera fila de la lucha contra el covid-19 son mujeres. A pesar de ello, la mayoría de estas mujeres, ganan un 11% menos que sus pares masculinos con ocupación similar y horas de trabajo idénticas.

Aterrizándolo al plano nacional, la televisión ha abordado la historia de distintas médicas, enfermeras y técnicas peruanas, que dejan a su familia para salir a luchar contra el enemigo invisible del coronavirus. Twitter, Instagram y Facebook también se han convertido en una plataforma donde a diario convergen historias de más heroínas.

Este es el caso de la mamá del comunicador digital Jorge Flores Tarrillo (de usuario @FloresTarrillo en Twitter) que trabaja incansablemente en la lucha contra el covid-19 en las inmediaciones del Hospital Loayza, a pesar de que el toque de queda y la poca afluencia de transporte muchas veces le jugaron en contra.

Mi mamá trabaja en el Loayza 24hrs por el coronavirus. Hoy tenía turno,

trato de caminar hasta Alf. Ugarte, pero no pudo por el cansancio. Vivimos en Saenz Peña, Callao, no tenemos carro ni bicicleta ahora. El transporte que brinda el @Minsa_Peru no llega a todos lados. — Jorge Flores Tarrillo (@FloresTarrillo) April 5, 2020

Ana Paola Cruz Saco y Micaela Secada son dos médicos peruanas que también dan el ejemplo. Ambas, se encuentran al cuidado de pacientes con covid-19 en la Villa Panamericana, y comparten algunas de sus vivencias –en ocasiones crudas, necesarias para entrar en razón – por sus cuentas de Instagram.

2. Natalia Correa - Seleccionada Nacional de Rugby y Suboficial de Segunda de la FAP

Natalia representa en esta lista a todas las mujeres que se encargan de resguardarnos desde que inició el estado de emergencia en nuestro país. A los ladrones, criminales y personas que atentan contra la seguridad social ahora se le suma un enemigo silencioso, al que ellas refieren no tener miedo, porque más fuerte es su entrega y amor por el país.

A Natalia la inspiró su padre (Militar del Ejército) y su abuelo (PNP) para seguir el camino desde el cual hoy nos enorgullece. En la mayoría de ocasiones, nos cuida de madrugada. En una conversación exclusiva para El Comercio, compartió lo siguiente: “Amo a mi país y lo defendería a capa y espada, como deportista y como militar (…) Claro que mi familia tiene miedo a que enferme, pero entienden que hoy debo cumplir con mi deber y proteger a mi país. Yo les digo que, si ellos están bien, yo también lo estoy”.

Natalia Correa tiene 27 años, y pertenece a la Fuerza Aérea del Perú desde el año 2010. (Foto: Archivo Personal Natalia Correa)

3. Claudia Calderón – Ilustradora

Bajo el alias de ‘MeduClau’ en Twitter e Instagram, la joven artista Claudia Calderón (27) asumió uno de los papeles más seguidos en los últimos días por redes sociales: se retó a ilustrar un resumen del Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra día tras día.

Con esta labor, que inició el 20 de marzo, ha logrado que miles de ciudadanos comprendan de manera más didáctica las indicaciones de las autoridades, empleando infografías agradables y llenas de color. De hecho, el impacto ha sido tanto, que el 3 de abril el mismísimo Presidente del Perú agradeció su iniciativa mediante Twitter con este mensaje: “Gracias @MeduClau por el gran esfuerzo de transmitir, a través de tu arte, nuestros mensajes y recomendaciones”.

Cuando empecé los resúmenes fue porque como ilustradora sentía que podía aportar de esta manera a las personas que no podían ver el mensaje presidencial a tiempo. Una imagen ayuda a entender un poco mejor el mensaje. Todo lo hago con mucho cariño y aprecio mucho el reconocimiento https://t.co/w1t8KBOQuu — Clau 🌈🇵🇪 (@MeduClau) April 4, 2020

Al día, Claudia Calderón ya cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram y alrededor de 17 mil en Twitter.

4. Vanessa Vásquez - Fundadora de Juguete Pendiente y Donante Pendiente

Las ONG’s Juguete Pendiente y Donante Pendiente permiten a cientos de voluntarios apoyar a distintas causas y personas en situación vulnerable de todo el país. Vanessa Vásquez, su creadora, se mueve por la pasión de contribuir a la vida de los demás, luego de casi perder la suya al contraer una fuerte infección en un viaje a Tailandia que hizo en el año 2013.

En el marco de la pandemia por el covid-19, Juguete Pendiente lanzó la campaña “Juntos nos hacemos cargo”, que busca sumar fuerzas y gestionar donaciones de kits de alimentos e higiene a distintos asentamientos humanos, albergues, asilos y comedores populares de Lima Metropolitana. La meta, es alcanzar la cifra de 500 mil soles, que permitirá la compra de estos productos de primera necesidad.

Para sumarte a esta iniciativa, puedes realizar un aporte voluntario en las distintas cuentas bancarias especificadas aquí.

5. Isabel Cortez – Obrera de Limpieza Pública

Natural de Oxapampa, provincia de Pasco, Isabel Cortez se ha convertido en una de las representaciones más fieles de la lucha de las trabajadoras de limpieza pública por condiciones laborales más justas. Su labor, que ha cobrado más relevancia en los últimos días y debería prevalecer con un reconocimiento de la ciudadanía a lo largo del tiempo, es una de las más importantes para conservar la salud de la comunidad, más aún en tiempos de coronavirus.

Cortez trabaja en este rubro desde hace 25 años, y aunque las circunstancias hoy son adversas, sigue cumpliendo con su trabajo desde muy temprano, bajo el sol y muchas veces sin las herramientas de protección necesarias. Además de ello, emplea sus redes sociales para exponer la realidad de su sindicato, denunciar los abusos que se cometen e impulsar a un cambio progresivo, sacando la venda a aquellos que aún se encuentras lejos de comprender la realidad de quienes practican una de las labores que nos permiten subsistir como sociedad: los héroes de la limpieza pública.

Día 18: compartiendo con mis amigas que me acompañan a diario, las palomas, el almuerzo 🤗 pic.twitter.com/sU1kFQOFl0 — Isabel Cortez (@chabelita2020) April 2, 2020

Quiero compartirles este bonito spot. Hoy más que nunca debemos jugarnosla por nuestro país, por nuestras familias, por nuestros compatriotas que menos tienen y no la están pasando bien. Solidaridad, organización y alegría. Y no sólo en tiempos de crisishttps://t.co/bRfy8XXBx0 — Isabel Cortez (@chabelita2020) April 3, 2020

6. Marirosalyn Barrenechea y Pamela Morales – Fundadoras de Abogadas Pro-Bono

Abogadas Pro-Bono es otra de las iniciativas que ha nacido en la coyuntura del aislamiento social obligatorio para evitar la expansión del covid-19 en nuestros días. Conformada por distintas abogadas especializadas en materia tributaria, laboral, corporativa, administrativa y más, brindan asesorías gratuitas a MYPES, trabajadores independientes y personas naturales mediante el correo: abogadasprobono.consultas@gmail.com

Además, mediante su cuenta de Instagram, también absuelven inquietudes de la ciudadanía, y configuran publicaciones fáciles de comprender en las que explican temas de importancia actual como los contratos de alquiler, las multas a personas que incumplan las medidas durante la emergencia sanitaria las facultades de la PNP en este contexto. Sus creadoras son Marirosalyn Barrenechea (Abogada de la PUCP desde el 2015 y miembro del Colegio de Abogados del Callao desde el 2017) y Pamela Morales (Abogada de la PUCP y miembro del Colegio de Abogados de Lima desde el 2018).





7. Las mujeres indígenas de "Amazonía COVID 19″

“Amazonía Covid19” busca visibilizar las iniciativas de los hombres y las mujeres de la Amazonía ante las emergencias de la pandemia por el nuevo coronavirus. Diferentes mujeres líderes forman parte de esta plataforma, que tiene como fin de visibilizar la realidad de los pueblos amazónicos en el marco actual. Aquí sus nombres:

-Karla Sebastián Vargas, presidenta de la comunidad Monte Salvado, Madre de Dios

-Yanua Atamaín, de la comunidad Chipe, en Amazonas

-Luz María Chonto, de la comunidad Kirigueti, en Cusco

-Alcira Piño, de la comunidad Sepahua, en Ucayali

-Teolinda Coquinche, de la comunidad Copal Urco, en Loreto

-Lizeth Tseje de la comunidad Kusu Kubaim, en Amazonas

"Acatamos la cuarentena del Pdt @MartinVizcarra. Ahora nos faltan alimentos” dice Tomás, del pueblo Harakmbut, a 5hrs de Pto Maldonado



Urge estrategia sanitaria ad hoc pa la selva @victorzamora @minculturape @Defensoria_Peru#SOSAmazonia #COVIDー19 pic.twitter.com/hMMONpIobA — Amazonía Covid19 (@AmazoniaCovid19) April 10, 2020

Al día, comunidades y pueblos alejados del país como Harakmbut, Candoshi y Copal Urco han encontrado en ella un lugar para expresar su respeto hacia las medidas tomadas por el gobierno, pero también para indicar la urgencia de medidas que aseguren su seguridad sanitaria durante estos días, ya que carecen de productos de primera necesidad como alimentos y medicamentos.

Mensaje Kichwa, desde la Comunidad Copal Urco, en el río Napo, a dos días y medio de viaje desde Iquitos-Loreto, nos habla Heysen Alex Palla.#HablanLosPueblosIndígenas#EmergenciaIndígena#EscuchaVizcarra#Covid19 pic.twitter.com/9YuN3XymtL — Amazonía Covid19 (@AmazoniaCovid19) April 14, 2020

8. Miluska Luzquiños - Directora de la Organización por los Derechos Humanos de las personas Trans

Las mujeres trans son mujeres. Miluska Luzquiños, abogada y activista, siempre se ha preocupado de velar por los DDHH de la comunidad trans, y más aún desde que se dictaminó el aislamiento social obligatorio en el país, marco que aumentó aún más la vulnerabilidad de estas personas.

Además, desde el 2015, Luzquiños también es funcionaria del Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/ SIDA. En los últimos días, ha atendido arduamente las denuncias de diferentes mujeres trans, muchas de ellas sobre maltratos perpetrados en el marco de la disposición de salidas por género durante la cuarentena.

Nuestra directora Miluska Luzquiños, fundadora de casa Trans Zuleymi en una hermosa entrevista para una revista Alemana, en el 2019 Miluska recibió el premio mundial por los DDHH FRANCOALEMAN @francediplo_EN @Alemaniaparati y del @MinjusDH_Peru en el marco del dia de la Mujer pic.twitter.com/TeZZCGAqPj — TRANS Org. FEMINISTA por los DDHH TRANS (@Coordinaciontr3) April 10, 2020

“Se debe garantizar el acceso a alimentos, salud y vivienda, y, sobre todo, a un trato digno. Pero, ¿cómo hablamos de eso si es que excluimos, más de lo que ya se ha hecho históricamente, a las compañeras que siguen luchando por sobrevivir?”, señaló por esos días Luzquiños, en una entrevista para El Comercio dirigida por la periodista Yasmin Rosas.

