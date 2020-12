La primera vez que Karla Luna (34) entró a una clase de Yoga salió llorando. No sabe si fue la adrenalina, el esfuerzo físico o la paz interior que sintió lo que hizo que derramara una que otra lágrima, lo cierto es que no pudo evitarlo. Ese fue el inicio de su travesía junto al yoga, la displicina milenaria que le ha cambiado la vida en todos los sentidos. “Se me cayeron las lágrimas de la emoción. No sé qué fue. Tal vez, todo lo que tenía acumulado en ese momento. Esa sensación de libertad, ligereza...de encontrarme conmigo misma fue todo. Desde ahí no paré”, comenta Karla.

Aquél momento por allá en el 2014, dejó huella. Poco después, Karla se inscribió en una clase de yoga y poco a poco empezó a profundizar en la práctica. En aquél entonces, trabajaba como ejecutiva de marketing en una empresa local y el yoga no era más que un pasatiempo que la alejaba del estrés del día a día. Aunque eso no duró mucho. “Siempre he tenido esa necesidad de emprender. Era de las niñas que vendía todo, así que esto iba a pasar tarde o temprano...”, revela.

Dos años después de toparse con el yoga Karla fundó Lāal, una marca de accesorios y ropa creada para las amantes del yoga. “Quería tener mis propios accesorios, pero no encontraba opciones en Perú que se ajustaran a lo que buscaba. Me di cuenta que muchos de mis amigos estaban en la misma situación y vi una oportunidad”, explica. Así, a finales del 2015 dejó su trabajo e invirtió todo el dinero de su liquidación en su emprendimiento. Aunque no fue una decisión sencilla, valió la pena. Hoy, Lāal lleva cuatro años en el mercado digital y cuenta con nueve tipos de implementos, así como una colección de ropa para yoguis (y otra más en camino).

Karla Luna sobre su 'Love Mat', el mat ecológico y biodegradable estrella de la firma. (Foto: Difusión)

El nombre de la firma tiene un sentido especial detrás (como todo en el yoga). Lāal significa rojo en hindi. Por eso, todos los accesorios de la firma llevan este tono impregnado en algún detalle, a modo de hilo conductor. También, quiere decir amor o cariño. “El rojo es un color que da energía...simboliza la pasión, el amor y la energía. Eso es lo que encontramos en el yoga. Nos hace sentir revitalizados. También tiene un significado muy bonito: es como si le dijeras a alguien amor o cariño”, explica. Es justamente esa energía la que se ve reflejada en los mats, tapa ojos, bolsters, bloques, correas de estiramiento y demás accesorios de la marca...incluido el ‘Love mat’; el producto sostenible estrella de la firma.

Se trata de un mat profesional ecológico y biodegradable, elaborado a base de caucho. La parte superior es antideslizante, mientras que la parte posterior se adhiere al piso para evitar accidentes o caídas mientras se da la práctica. El éxito del mat fue tal, que Karla decidió llevarlo a una feria de yoga en Inglaterra tras su lanzamiento. “Logré alguilar un stand en el festival ‘OM Yoga Showen’ en Londres. Estaba tan segura de ese mat que moría porque lo vean. La experiencia fue hermosa porque, además de compartir con cientos de marcas, la acogida del mat fue estupenda. Recordarlo me pone la piel chinita. Las personas cuando abrían el ‘Love mat’ se quedaban acariciándolo y viendo el color a detalle”, recuerda.

Ahora, Lāal ha lanzado su primera línea de ropa para yoguis. Una pequeña colección femenina de piezas elaboradas en 100% algodón peruano gamuza pima con fibra extra larga, inspiradas en el regreso a la esencia pura; un concepto con el que todos nos podemos relacionar en estas épocas de pandemia. ‘Essence Collection’ se trata de prendas de estilo minimalista, entre camisetas y shorts, ideales para practicar la disciplina. Los colores que lideran la colección son los neutros como el negro y crema, con acentos rojos que, como siempre, no pueden faltar en la firma. La colección masculina se lanzará en los próximos meses.

Es justamente ese regreso a la esencia- del que habla la última colección de Lāal- lo que ha convertido al yoga en una práctica muy popular en los últimos meses. En medio de una pandemia causada por el covid-19 que ha paralizado nuestras vidas, más de uno ha buscado refugio en disciplinas que suman al bienestar tanto físico como emocional. “Hay una fuerte demanda de parte de personas que no pueden asistir a sus centros de yoga, tienen que realizar sus prácticas en casa y necesitan sus implementos. También; de personas que no habían tenido contacto con la meditación y de pronto han sentido la necesidad porque se han encontrado en una situación de ansiedad o estrés durante este año”, comenta.

El dato

Los accesorios y prendas de Lāal están disponibles a través de la página web. El delivery está disponible para todo Perú y numerosos destinos internacionales.

TE PUEDE INTERESAR