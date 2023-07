Durante las últimas semanas, la espectacular Margot Robbie nos ha deleitado en múltiples alfombras rojas con una serie de looks inspirados en su personaje estrella, Barbie. Y aunque muchos quedaron encantados con la acertada demostración del distintivo estilo de la icónica muñeca, el toque final que la convirtió prácticamente en una Barbie de carne y hueso fue su característica melena rubia. A pocos días del estreno de la que se propone ser una de las mejores películas del año, te contamos toda la verdad detrás de este increíble descubrimiento: no es naturalmente rubia.

La forma en la que Hollywood es conquistado por promesas del cine es extraña. A veces, incluso el más inocente cambio de look puede ayudar a despegar una brillante carrera para quienes aspirar a convertirse en estrellas. Este es el caso de la actriz australiana Margot Robbie, quien llegó a protagonizar grandes papeles en la pantalla grande gracias a la brillante cabellera rubia que la ayudó a destacar. Siendo uno de los más memorables su rol como la sensual Naomi Lapaglia, la novia ficticia de Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street.

La actriz llevó el pelo más rubia en toda la historia de su carrera para encarnar a Barbie en su nueva película. (Foto: Warner Bros)

Y aunque se convirtió en una de las celebridades rubias más famosas de Hollywood, lo cierto es que el color real de su cabello es totalmente distinto. Así es, la Barbie humana es naturalmente castaña. Durante una reciente entrevista al medio InStyle, la actriz contó que en realidad tenía el pelo achocolatado durante toda su infancia y adolescencia, look que cambió radicalmente cuando empezó su carrera en la actuación. “Siempre me ha gustado mucho este color (castaño). Cuando comencé a trabajar y actuar, todos querían que tuviera el cabello rubio”, explicó la actriz.

Margot Robbie ha llevado distintos matices, pero casi siempre ha sido rubia, pues llevar la melena brillantemente dorada le ha abierto muchas puertas hacia buenas oportunidades como actriz. Siendo la más reciente el poder traer a la vida a la icónica Barbie, rol para el cual tuvo que teñir su cabello lo más rubio posible para asemejarse a ella. Aunque usualmente la actriz ha sido vista llevando raíces oscuras en contraste, lo cierto es que no podría estar más encantada de haberse pasado al equipo de las rubias. “Una vez que fui rubia durante un par de años, terminé amándolo. Pero no tengo preferencia. Me gustan ambos”, reveló en dicha entrevista.

Así se ve Margot Robbie castaña

A lo largo de los años, la famosa actriz ha desfilado por diversas alfombras rojas luciendo varios tonos de rubio, entre ellos su característico dorado degradado con raíces oscuras. Aún así, han habido algunos momentos en que ha llevado el cabello en tonos similares a su color real. Lo vimos en el 2014 en los premios Oscar, los Jameson Empire Award e incluso en la Semana de la Moda en París ese mismo año. Luciendo en todos estos eventos una cabellera en un intenso tono achocolatado que hacía contraste con sus peculiares ojos celestes.

Margot Robbie en la alfombra roja de los Premios Oscar 2014. (Foto: AFP)