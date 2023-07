Recientemente, la ganadora del certamen Miss Mundo 2022, Jennifer Barrantes, denunció en sus redes sociales que su corona le fue arrebatada y no pudo culminar con su reinado debido a irregularidades por parte de la organización del concurso. Sin embargo, en el programa en vivo “Arriba mi Gente”, el representante de Miss Mundo en el Perú, Tito Paz, desmintió la versión de la modelo dando a entender que ella no habría cumplido su rol de la manera acordada. De esta manera, Barrantes no será la encargada de representar al Perú en el concurso internacional.

Jennifer Barrantes es destituida de su corona y ya no será la Miss Perú Mundo

A través de un comunicado en la cuenta oficial del Miss Perú Mundo, la organización señaló que nuestro país contará con una nueva representante.

“Estamos muy felices de anunciar que la representante del Perú al Miss Mundo 2023 será la Srta. Lucía Arellano, Miss Loreto 2022 y segunda finalista en el certamen. La Srta. Jennifer Barrantes desafortunadamente no ha contado en los últimos meses con el tiempo necesario para realizar la preparación con miras al certamen y tampoco ha cumplido con los compromisos oficiales y de labor social. La Organización Miss Mundo con sede en Londres, está satisfecha con esta decisión. La Srta Lucía Arellano será coronada en los próximos días como la nueva representante peruana al Miss Mundo, aprovechamos la oportunidad para desearle a la Srta. Barrantes el mayor de los éxitos en sus proyectos personales”, se lee.

Lo que le siguió a este hecho fue el descargo de la ganadora del certamen. A través de un extenso documento publicado en español e inglés, Jennifer Barrantes detalló cómo ha sido su situación desde que se coronó el año pasado.“Niego cualquier tipo de incumplimiento a las obligaciones y responsabilidades asumidas desde la obtención del título Miss Wold Perú 2022. No recibí la corona oficial. Después de tres meses, decidí comprar mi corona y poder trabajar contenido digital de manera oficial”, señaló.

“La preparación no se dio en el tiempo estipulado. Esperé por varios meses las indicaciones para dar inicio a mis clases de preparación, al ver desinterés inicié por cuenta propia y con mis propios medios con profesores particulares para oratoria, inglés, pasarela, automaquillaje, estilismo y preparación física”, continuó el texto.

La publicación continuó explicando cómo le fue comunicada la decisión de retirarla del concurso y finalmente, la modelo señala que tomará acciones legales contra el representante de la franquicia.





Ernesto Paz explica la destitución de Jennifer Barrantes como Miss Perú Mundo

Las declaraciones en vivo del encargado del certamen en el Perú indicaron que Barrantes no cumplió con sus obligaciones como Miss Perú Mundo, afectando la franquicia. “Cuenta con condiciones, pero se le informó que no podía continuar con su reinado. Incluso, la señorita me bloqueó de sus historias para que yo no pueda verlas”.

Además de esto, Paz mencionó que tuvo inconvenientes para contactar a la reina en reiteradas oportunidades, pues se mostraba ausente a su participación. “Hace unos meses cambió de actitud. Comenzó a mostrarse alejadísima de todo lo que le pedíamos. No respondía nuestros mensajes, estaba como ausente”, comentó.

Finalmente, el organizador recalcó que la modelo habría incumplido con el contrato que firmó tras obtener la corona y eso habría llevado a la organización a retirarle el título de Miss Perú Mundo. “Ella firmó un contrato apenas fue elegida, allí estipula que tiene que estar en permanente comunicación con nosotros, tiene que aceptar todas las actividades, relacionarse más seguido con nosotros”, sentenció.