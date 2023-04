Durante los últimos años, la salud mental ha ganado una mayor importancia en nuestra sociedad, en especial, a nivel laboral, pues son cada vez más los centros de trabajo que buscan desarrollar programas de prevención orientados al bienestar de sus colaboradores, ya que lamentablemente, hoy en día, es muy común hablar sobre el estrés, burnout o el síndrome de desgaste profesional e incluso de la adicción al trabajo. Sin duda, son cada vez más las personas que dedican gran parte de su tiempo a su profesión, si bien es cierto, el compromiso laboral es un pilar fundamental en cualquier empleo, cuando nuestra vida gira en torno a ello, se convierte en un riesgo psicosocial.

Según una encuesta realizada por la empresa de reclutamiento y selección, Trabajando.com, en la cual participaron más de 2200 peruanos, el 62% aseguró ser adicto al trabajo, mientras que el 38% manifestó lo contrario.

¿Qué es la adicción al trabajo?

También conocido como workaholism, es una condición psicológica en la que una persona se siente compulsivamente motivada para trabajar de forma excesiva y sin descanso, incluso a expensas de su propia salud física, emocional y relaciones interpersonales.

Definitivamente, este trastorno genera un efecto negativo en la vida de las personas que lo padecen, puesto que, al igual que otras adicciones, los workaholics pueden experimentar ansiedad, estrés, depresión, fatiga, irritabilidad, rumiación, alteraciones del sueño, afecciones cardiovasculares, gástricos, entre otros problemas ligados a la salud física y mental.

Las personas que padece de una adicción al trabajo no son capaces de establecer límites, por lo que nunca rechazan más tareas y funciones laborales.

¿Por qué una persona puede desarrollar adicción al trabajo? Perfeccionismo: Las personas que tienen altas expectativas de sí mismas y sientan la necesidad de hacer todo de manera perfecta pueden ser más propensas a trabajar en exceso. Miedo al fracaso: Aquellos temen no estar a la altura de las expectativas pueden sentir la necesidad de trabajar más duro para demostrar su valía. Necesidad de control: Sin lugar a duda, necesitan sentir que tienen el control sobre todo lo que sucede en su vida, pues se sienten más cómodos trabajando en exceso. Presión social: La cultura laboral en algunos países o sectores puede hacer que se valore y se premie el trabajo en exceso, lo que puede llevar a las personas a trabajar más de lo necesario. Problemas personales: Las personas que tienen problemas personales, como en sus relaciones interpersonales o problemas de salud mental, como el trastorno obsesivo- compulsivo de la personalidad, pueden encontrar en el trabajo una forma de escapar o distraerse de sus problemas. Adicción: Algunas personas pueden tener una predisposición a desarrollar adicciones y el trabajo puede convertirse en una forma de satisfacer esa necesidad de gratificación inmediata.

¿Cómo identificar a una persona que padece de adicción al trabajo?

Cabe señalar que, uno de los mayores obstáculos para poder identificar a una persona que padece de adicción, es el hecho de que, aún algunos centros de laborales suelen definirlos como personas productivas y comprometidas con el trabajo, más no como individuos que verdaderamente están atravesando por una serie de problemas de salud.

Por esta razón, te dejo algunas señales que puedes tomar en cuenta para detectar la adicción al trabajo:

Dificultad para desconectar

Una de las señales más evidentes es la imposibilidad para desconectar, ya sea mental o físicamente, es decir, la persona tiene una necesidad compulsiva por estar conectado a whatsapp o al correo durante las 24 horas, pues constantemente está pensando que algo podría ocurrir en el trabajo.

Priorizan el trabajo

Si bien es cierto, el trabajo es una actividad sumamente importante, no solo a nivel económico, sino también necesario para el desarrollo personal, las personas adictas al trabajo suelen cancelar planes con amigos y familiares para trabajar, por lo que van perdiendo el contacto con los demás. Básicamente, empiezan a descuidar otras responsabilidades importantes.

Incapacidad para establecer límites

Sin duda, carecen de asertividad, pues no se sienten capaces de trazar límites y negarse a realizar cualquier tarea asignada por sus jefes, por lo que tienen una carga excesiva de trabajo.

Los workaholics tienen suelen estar constantemente revisando sus correos, lo que evidencia su incapacidad para desconectar de lo laboral.

Estrés excesivo

Las personas adictas al trabajo pueden experimentar niveles altísimos de estrés relacionado con el trabajo, de manera que, se les dificulta poder relajarse o disfrutar del tiempo libre, ya que su mente está contantemente enfocada en lo laboral.

Incapacidad para delegar

En definitiva, esto está muy ligado con lo anteriormente mencionado, puesto que se les dificulta el poder desconectar, motivo por el cual, se les complica aún más el poder delegar los trabajos y funciones a otras personas, pues piensan que nadie es capaz de hacerlo tan bien como ellos.

Es importante tomar en cuenta que, tener alguna de estas características no indica que alguien sea adicto al trabajo; no obstante, es fundamental observar varios de estos patrones de comportamiento y su frecuencia. Por ello, si estás preocupado por alguien que padece de esta adicción, puede ser muy útil hablar con ellos y plantearle lo que has percibido y sugerirles que busquen ayuda profesional.

Milenka Duarte es periodista y psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.