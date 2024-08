Los tiempos actuales no hacen justicia al glorioso legado de Williams. La escudería británica, segunda en títulos en la historia de la Fórmula 1, solo superada por Ferrari y por encima de gigantes como McLaren y Mercedes, ha visto sus colores defendidos por leyendas como Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Jacques Villeneuve y Keke Rosberg. Sin embargo, los resultados recientes han llevado a que muchos aficionados nuevos perciban al equipo como uno modesto, con un monoplaza que ha perdido su competitividad. A pesar de sus nueve títulos de constructores y siete campeonatos de pilotos, algunos consideran a Williams como el equipo que se ha visto eclipsado por los errores de Logan Sargeant. En la escudería, son conscientes de que, más allá de los resultados inmediatos, deben preservar el prestigio de sus asientos. En su afán de recuperar la grandeza para la temporada 2025, han decidido incorporar a Carlos Sainz como piloto. “Veo un equipo que ha mejorado considerablemente en los últimos dos años, con un proyecto claro y que está invirtiendo mucho en su retorno a la élite. Me motivaba unirme a un proyecto así y, al final, confiar en mi instinto. Williams, junto con James Vowles, tiene un futuro prometedor y unirme era la mejor opción”, expresó el español sobre su decisión de firmar con el equipo.

La Fórmula 1 ha centrado su mirada en el mercado norteamericano como clave para su crecimiento económico. Este año, se celebran tres carreras en Estados Unidos, consolidando a ese país como el que más jornadas alberga, mientras Andretti sigue adelante con sus planes para crear su propia escudería. En este contexto, y con la intención de conquistar dicho mercado, Williams fichó al estadounidense Logan Sargeant. La elección se fundamentó en un claro interés comercial, ya que su historial deportivo no era particularmente destacado. El piloto de Fort Lauderdale había sido campeón del Mundial de Karting en 2015, tercero en la Fórmula 3 (2020) y cuarto en la Fórmula 2 (2022). Sin embargo, su desempeño en Williams Racing parecía justificar su nominación. Hoy, con los resultados a la vista, es evidente que la escudería priorizó el marketing sobre el rendimiento. Sargeant ha competido en 37 carreras y solo ha sumado un punto, obtenido en el Gran Premio de Estados Unidos en 2023, con un décimo puesto ante su público. Además de los pobres resultados, Logan ha protagonizado numerosos accidentes y errores a lo largo de los fines de semana de competencia, generando pérdidas estimadas en 7 millones de dólares para Williams. En este contexto, mantener a Sargeant no solo implica no sumar puntos, sino también incurrir en pérdidas económicas.

La partida de Logan ha abierto la puerta para que, por vigésima sexta vez, un argentino compita en la Fórmula 1. Williams ha optado por el joven de 21 años Franco Colapinto para ocupar el lugar del estadounidense en las nueve fechas restantes. Este logro genera una gran emoción en todo el continente, que no ha visto a un piloto sudamericano hispanohablante en la F1 desde que el venezolano Pastor Maldonado corriera en 2015. En cuanto a los pilotos argentinos, el último en participar en la categoría reina fue Gastón Mazzacane, quien se despidió en el Gran Premio de San Marino en 2001. ¿Está Colapinto a la altura del desafío? Sus principales logros incluyen el título de la F4 España en 2019 y terceros lugares en la Toyota Racing Series (2020), Eurocopa de la Fórmula Renault (2020) y la Asian Le Mans Series (2021). Hasta ahora, venía compitiendo en el Mundial de F2, donde ocupa la posición 25 en la clasificación, y en el Mundial de F3, donde su compatriota Zagazeta se sitúa en el cuarto lugar. Si bien el desafío es grande, considerando que llega a Williams para el cierre del campeonato y sin posibilidad de aspirar a ningún título, es evidente que la apuesta está en darle experiencia con vistas al futuro. Independientemente de su desempeño, Colapinto no correrá en Williams en 2025, ya que el equipo ha definido su alineación de pilotos con Sainz y Albon.

“Es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams. Es un sueño hecho realidad. El equipo tiene una historia increíble y una misión: volver a la cima, algo de lo que estoy deseando formar parte. Llegar a la F1 a mitad de temporada supondrá un enorme aprendizaje, pero estoy preparado para el reto y estoy totalmente centrado en trabajar lo más duro que pueda con Alex Albon y el equipo para que sea un éxito”, declaró Colapinto tras su designación. Franco se convertirá en el piloto número 49 de Williams en la Fórmula 1 y en el segundo argentino en conducir para el equipo británico, después de Carlos Reutemann. Un logro inmenso para el automovilismo argentino, pero más aún, un hito que reaviva la llama del talento sudamericano en la categoría reina del automovilismo. Con el regreso de un piloto sudamericano a la F1, volvemos a sentir la emoción, la esperanza y la posibilidad de ver a nuestro continente, una vez más, en la cima del automovilismo mundial. Las últimas carreras de la temporada se convertirán en una ilusión que podría representar el inicio de un renacimiento que trasciende fronteras y recuerda al mundo que el talento sudamericano sigue vivo.