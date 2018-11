Fecha FIFA 2018 EN VIVO | Esta semana la FIFA dio a conocer la programación completa de los partidos amistosos fecha FIFA que se disputan en diferentes partes del mundo. Para ver fútbol en vivo como el Perú vs. Ecuador, Argentina vs. México, Brasil vs. Uruguay o el Chile vs. Costa Rica, puedes ingresar a las diferentes aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación para no perderte detalles de los partidos en directo desde tu celular. Además, la UEFA Nations League también ingresa a una fecha atractiva para conocer a las selecciones que clasificarán a la próxima Eurocopa 2019. Existen diferentes opciones para ver fútbol online y El Comercio te trae la mayor información para conocer el antes, durante y después de cada encuentro.

Después del Mundial Rusia 2018, la FIFA empezó a programar diferentes partidos cada mes para que las selecciones continúen su nuevo proceso de cara a las Eliminatorias Qatar 2022 y los próximos torneos internacionales por cada continente. Canales como ESPN, FOX Sports Play, DirecTV Sports, Latina, Movistar Deportes, LaLiga+, Vodafone, Sky Sports, TDN, TyC Sports, Televisa Deportes, entre otros canales, estarán disponibles para transmitir fútbol en vivo, según el país sin ninguna restricción.

Perú y Ecuador se enfrentarán el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima por Fecha FIFA 2018. (Foto: Composición) Composición

Perú vs. Ecuador protagonizan un encuentro con un gran historial por fecha FIFA 2018. La selección peruana comandado por Ricardo Gareca buscará una nueva victoria el próximo 15 de noviembre, fecha que se convirtió en el “Día del hincha peruano”. Aquella vez será recordado porque en el estadio Nacional la Bicolor consiguió la tan ansiada clasificación al Mundial Rusia 2018 venciendo 2-0 a Nueva Zelanda por el partido de repechaje con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos. Doce meses después, volverán a disputar un encuentro en el mítico José Días del Centro de Lima ante los norteños.

Otro de los partidos más atractivos de la semana es el de Argentina vs. México en Córdoba. La Albiceleste comenzó este lunes sus entrenamientos para los dos partidos amistosos que jugará en el país ante su par de México el 16 y el 20 de noviembre y lo hizo sin Nicolás Otamendi, Eduardo Salvio y Matías Zaracho, dados de baja por lesión. Antes de que los tres jugadores se lesionaran se canceló la convocatoria de Rodrigo Battaglia, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Para ver el fútbol en vivo puedes acudir a FOX Sports 4, beIN Sports 2 y FOX Sports Go.





Los Amistosos Fecha FIFA está llena de partido durante la semana, donde las selecciones sudamericanas se medirán para ir probando nuevos prospectos para el futuro. Por otro lado en Europa también hay encuentros atractivos para los amantes del balompié. Alemania vs. Rusia, Inglaterra e Inglaterra vs. Estados Unidos jugarán el 15 de noviembre, mientras Croacia vs. España y Holanda vs. Francia se verán por la UEFA Nations League.

A continuación, te presentamos la programación completa de los partidos más atractivos de la semana por Fecha FIFA 2018 y la UEFA Nations League. Podrás ver fútbol en vivo en diferentes canales de señal abierta o pago, según el país.

Esta semana hay partidos atractivos por la UEFA Nations League. Conoce la programación aquí. (Foto: Composición) Composición

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE

Irlanda vs. Irlanda del Norte – 2:45 pm. (Fecha FIFA)

Aviva Stadium, Dublin

Canales: Direc TV Sports y DirecTV Play Deportes





Red Bull Arena, Leipzig

Canales: Direc TV Sports y DirecTV Play Deportes





Stade Roi Baudouin, Bruselas

Canales: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes





Stadion Maksimir, Zagreb

Canales: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes





Wembley Stadium, Londres

Canales: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes





Estadio Nacional, Lima

Canales: Latina, Movistar Deportes

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE

Japón vs. Venezuela – 5:30 am. (Fecha FIFA)

Oita Band Dome, Oit

Canales: PPTV Sport China, 604 Ball, 603 HD





Maktoum Bin Rashid al Maktoum Stadium, Dubai

Canal: Sin confirmar





Stadion Feyernoord, Rotterdam

Canales: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes





Emiratos Stadium, Londres

Canales: SporTV, VTV Uruguay, DAZN, ITV 4





Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

Canales: FOX Sports 4, beIN Sports 2, FOX Sports Go





Estadio el Teniente, Rancagua

Canal: Chilevisión, fuboTV, beIN SPORTS





Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa

Canal: Sin confirmar

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE

España vs. Bosnia – 2:45 pm. (Fecha FIFA)

Estadio de Gran Canaria, Las Palmas

Canales: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes





Estadio Giuseppe Meazza, Milan

Canales: Sky HD, Esporte Interativo Plus, Blu To Go Video

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE