Frank Fabra, defensor de Boca Juniors, minimizó la bofetada que le propinó a Carlos Izquierdoz hace una semana, en pleno partido del ‘Xeneize’ ante Talleres por la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional argentina.

A pesar de quedar en evidencia ante todos al agredir a su compañero de equipo, el lateral colombiano negó haber golpeado con intencionalidad en el rostro al zaguero argentino. Solo fue un mal cálculo, señaló el ‘cafetero’ este viernes, en la antesala del duelo del cuadro azul y oro ante Independiente de Avellaneda.

A raíz del incidente “no hubo multa y sanción económica como dicen”, aclaró Fabra en diálogo con ‘El Vbar Caracol’. “La gente cree que le pego a Izquierdoz pero en realidad no es así, fue como para quitarlo (de encima)”, argumentó, recordando que el ‘Cali’ en ese momento le hacía reclamos cara a cara.

Fabra agrede a Izquierdoz en pleno Boca-Talleres. (Foto: Captura)

“Nos hacen una pared por el lado mío, yo pierdo la marca y mi compañero (por el Cali) me empezó a decir ‘seguí la marca’, gritando. Nos empezamos a gritar, nos desafiamos un poquito y terminé golpeándole la cara para que se gire para el córner. En el vestuario, me dijo: ‘Donde me hubieses pegado una cachetada, después nos matábamos’. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, quedó ahí”, detalló.

“No entiendo cómo se arman este tipo de cosas. En casi once años de carrera no he tenido problemas con nadie; solo hay gente malintencionada”, agregó indignado.

Fabra e Izquierdoz fueron suplentes el miércoles luego del altercado, sin embargo, ingresaron contra Defensores de Belgrano por la Copa Argentina y serían nuevamente considerados por Miguel Ángel Russo.

Ambos defensores tendrían minutos contra el ‘Rojo’ mañana en el estadio Libertadores de América, de visita con Boca Juniors por la séptima fecha del grupo B de la Copa de la Liga gaucha.

Hace un par de días, los involucrados habían dado por zanjado el asunto. “Aquí no ha pasado nada”, escribió Izquierdoz junto a una fotografía en la que abraza a Fabra. “Buena vibra siempre, capi”, agregó el carrilero.