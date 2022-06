Boca Juniors enfrenta a Tigre por la jornada 23 de la Liga Profesional en la Bombonera. El equipo xeneize necesita un triunfo para no perder más puntos, como ocurrió en la fecha pasada en su visita a Central Córdoba, rival con el cual cayó por 1-0.

Sebastián Battaglia, técnico de Boca Juniors, haría algunos cambios con respecto al encuentro donde se vieron superados por la mínima diferencia. Según información de TyC Sports y Olé, serían tres los cambios del elenco azul y oro.

Sebastián Villa volverá a ser titular en reemplazo de Nicolás Orsini, para formar el ataque junto a Exequiel Zeballos y Darío Benedetto. Aaron Molinas entraría por Juan Ramírez. Por último, Jorge Figal entrará por un lesionado Carlos Izquierdoz y Fabra, ya recuperado de su lesión, volverá al once inicial.

La alineación titular quedaría con: Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

¿DÓNDE VER ONLINE BOCA JUNIORS VS. TIGRE?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Tigre deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

CANALES DE TRANSMISIÓN, BOCA VS. TIGRE

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca Juniors vs. Tigre puedes seguirlo a través de ESPN Premium.

