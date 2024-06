Luego de haber sido campeón de LaLiga y Champions League, Real Madrid se vuelve a posicionar en el primer lugar de los mejores clubes del mundo, de la mano de Carlo Ancelotti, volvieron a encontrar la jerarquía que tuvieron con Zidane y Cristiano Ronaldo, es por eso, que el mundo del fútbol elogian a los de la ‘Casa Blanca’, hasta el propio Lionel Messi, identificado con Barcelona no niega la superioridad de los ‘Blancos’.

“Si hablas por resultados, es el Madrid (el mejor equipo del mundo). Si hablas por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que todo equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos. A nivel de juego para mí el City es el mejor. Por resultados, el Madrid”, expresó Messi para Infobae.

Posteriormente, confesó que necesitó de ayuda profesional para superar una etapa complicada con Barcelona. “La verdad es que fui cuando estaba en Barcelona hace mucho. Nunca había probado, era muy reacio a todo eso. No me gustaba. Yo soy una persona que me guardo todo para dentro y me como tanto lo bueno como lo malo. Pero cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ha ayudado muchísimo”.

Finalmente, cuenta cómo fue su vida luego de ganar el Mundial con Argentina. “La vida sigue. A mí me tocó seguir en París, me tocó vivir acá y seguir intentando conseguir cosas, ir ganando. Ahora tenemos otro desafío con la selección, poder intentar conseguir otra Copa América. Pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo... A mí me pasó como sentirme realizado, conseguí todo”.