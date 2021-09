Barcelona vs. Granada EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la quinta jornada de LaLiga Santander lunes 20 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Camp Nou.

Los azulgranas recibieron una bofetada en casa contra Bayern Múnich en la Champions League. La derrota por 0-3 contra los ‘Bávaros’ ha tensado el ambiente en el Camp Nou y otra vez hay dudas en torno a la continuidad de Ronald Koeman.

“No sé si mi cargo está en juego porque no me han dicho nada sobre este tema. Tengo que pensar en el partido porque las demás cosas no están en mi mano”, expresó el estratega holandés en la conferencia de prensa del domingo.

Dicho ello, el entrenador debe ajustar algunas piezas para armar la oncena que saltará a jugar el cuarto compromiso de la campaña (queda pendiente el duelo ante Sevilla), en la que ganaron dos veces y empataron otra.

¿Cómo ver Barcelona vs. Granada por LaLiga?

ESPN es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga que presentará a Barcelona sin Jordi Alba ni Pedri. El lateral izquierdo y el volante se lesionaron ante Bayern. Así, Sergiño Dest debe ir por la banda zurda, mientras que el joven Gavi o Riqui Puig se cuadrarían en el medio.

Philippe Coutinho, que jugó sus primeros minutos ante el Bayern tras nueve meses alejado de los terrenos por una lesión, también podría tener un hueco en el once aprovechando que tan solo hay dos delanteros naturales disponibles. Aunque el DT dijo que el brasileño no estaba aún para 90′.

Por su lado, el equipo de Robert Moreno repetirá con el portugués Luis Maximiano en la portería tras su buen debut en el anterior choque, y una de las grandes novedades en el once puede ser la presencia del peruano Luis Abram en lugar de Germán Sánchez en el centro de la zaga.

Entre Luis Milla y Ángel Montoro debe salir el acompañante ‘Monchu’ y Maxime Gonalons. Arriba sólo tiene garantizado el puesto Luis Suárez (dos goles anotados). Darwin Machís, Antonio Puertas, Alberto Soro, Rubén Rochina y Carlos Bacca son los candidatos para las dos plazas del tridente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada por LaLiga?

Perú – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Barcelona vs. Granada: alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Sergiño Dest; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Memphis Depay, Coutinho y Luuk de Jong.

Granada: Maximiano; Arias, Domingos Duarte, Abram, Carlos Neva; Gonalons, Monchu, Luis Milla; Machís, Luis Suárez y Bacca.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Granada por LaLiga?

LO MÁS LEÍDO EN EL COMERCIO