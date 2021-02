El Tottenham cayó 5-4 ante Everton por la quinta ronda de la FA Cup y quedaron eliminados de la competencia. Ante este duro panorama, José Mourinho analizó el compromiso y apuntó contra Gareth Bale por una publicación que hizo el galés en sus redes sociales en la que subió una foto entrenándose y con el mensaje “buena sesión la de hoy”.

Mourinho no dudó en detallar la situación actual de Bale en el Tottenham. “He de admitir que esa publicación crea la necesidad de hablar de ella, porque crea una contradicción entre lo que aparece en ella y la realidad. Desde el principio de la temporada, en relación a todo lo que rodea este asunto, he intentado ser discreto y mantener las cosas de puertas para adentro, pero creo que ya es el momento de ser claros con lo que está pasando”, comenzó diciendo el técnico ‘Spurs’.

Más críticas

Mourinho fue determinante al confesar que Gareth Bale no está en su mejor condición física y por ello no atraviesa un buen momento en el Tottenham. “Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez”, sentenció.

Finalmente, reveló por qué Bale no fue convocado para el partido contra Everton. “No se encontraba bien, pidió un escáner, lo tuvo, este no mostró nada, ninguna lesión, pero seguía sin estar bien. Nosotros no podemos decidir sobre eso porque el cómo se siente un futbolista está por encima, así que no lo llevamos al partido. Es tan simple como eso. Si para mañana está listo, pues entrará en la lista”, dijo Mou.

