“Leo Messi quiere volver”, afirma Verónica Brunati, una de las periodistas que más conoce a ‘La Pulga’. Si ella lo dice, no solo hay que creerle sino que también hay que esperar que algo muy grande pase. Brunati fue la esposa de Jorge López, fallecido reportero argentino en el Mundial Brasil 2014, quien fue quizá el primero en alertar a los medios de su país sobre la presencia de un compatriota adolescente en La Masía. López descubrió a un tal Lionel Messi, a un prematuro prodigo de la gambeta que a inicios del siglo XXI anunciaba un eterno reinado en el balompié.

Entonces es cierto, Messi desea emprender la ruta del retorno y ese, definitivamente, es el primer paso para cualquier negociación sobre su futuro deportivo. El 30 de junio vence el contrato del campeón del mundo con el PSG. Y si hace dos años todo apuntaba a un matrimonio futbolístico sin remordimientos, hoy la información desde París es que Leo evalúa recalcular su destino. Ya como habitante del país eterno de las almas más felices, Messi solo sueña con un cierre a la medida. Un último baile vestido de azulgrana. Un homenaje del treintañero al niño que llegó a Cataluña con una visa en forma de balón.

El principal síntoma de que Messi ya no vería todas las mañanas a la Torre Eiffel es que no se han iniciado las gestiones para renovar en un PSG golpeado por su eliminación en la Champions League y la Copa de Francia, con crisis de resultados en la liga francesa y con un desesperado director deportivo -Luis Campos- que hasta ha bajado a la zona técnica para dar indicaciones en algunos encuentros.

Lionel Messi llegó por primera vez a Barcelona el 17 de septiembre del 2000. El resto es historia.

The Last Dance

Lo que comenzó como un deseo de millones, hoy es información oficial. Ante los guiños del rosarino, el Barcelona reconoció que se ha puesto a trabajar.

“Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí” , dijo ayer Rafael Yuste, vicepresidente del Barza. Este directivo formó parte de las fallidas negociaciones para que Messi se quede en el Barcelona hace dos años, así que para él esta posibilidad de traerlo de vuelta es, según palabras del mismo Yuste, la gran oportunidad de sacarse “una espina clavada”.

Cada vez que los medios españoles se refieren al entorno de Messi es importante hacer una precisión. El entorno de Leo es Jorge Messi, su padre y representante. Y este, según informó el casi siempre mesurado Xavi Hernández, ya tuvo conversaciones con la dirigencia azulgrana.

Messi y Xavi celebrando un título más con el Barcelona. | Foto: Agencias

“Le he visto crecer. Es ejemplar. Normal que haya ilusión. Un último last dance, como Michael Jordan”, dijo Xavi, técnico del Barza y ex compañero favorito de Lionel sobre un campo de juego.

Los últimos días en Barcelona han sido para no disimular su principal deseo. El equipo que tanto nos acostumbró a su vistoso fútbol ofensivo hoy vuelve al ataque con ferocidad. Van por todo. Van por Leo Messi.