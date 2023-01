Milan vs Lazio juegan por la décimo novena jornada de la Serie A de Italia. Conoce cuándo juegan, a qué hora empieza el partido, dónde verlo por TV y cómo seguir la transmisión gratia vía streaming, entre otros detalles. Sigue aquí el encuentro en vivo.

Bajo la dirección de Stefano Pioli, los ‘Rossoneri’ no tienen margen de error y salen en busca de una victoria que les permita acercarse al Napoli, líder absoluto del certamen.

El cuadro napolitano cerró una primera vuelta prácticamente perfecta, al vencer 2-0 en su visita a la Salerntiana (16º), y se escapa como puntero con doce puntos de ventaja sobre AC Milan, segundo clasificado, y trece sobre el Inter Milán (3º).

Pero el conjunto milanés tiene una complicada visita a Lazio (4º con 34), tras caer de manera dolorosa en la final de la Supercoppa ante Inter.

“Es una derrota que nos duele mucho. No me esperaba esta actitud de mis jugadores porque conozco sus cualidades. No logramos ganar el título pero la temporada sigue y tenemos que volver a jugar como sabemos”, indicó Pioli luego de la caída frente al clásico rival.

A QUÉ HORA JUEGA MILAN VS LAZIO

El partido está programado para este martes 24 de enero de 2023 a las 2:45 de la tarde (hora peruana). Mira aquí los horarios por país.

13:45 horas - México

14:45 horas - Perú, Ecuador, Colombia

15:45 horas - Venezuela, Bolivia

16:45 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

20:45 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE Y CÓMO SEGUIR MILAN VS LAZIO

La transmisión del partido Milan - Lazio por TV estará a cargo de ESPN, mientras que Star Plus y Fútbol Libre lo pasarán online vía streaming (por internet, app, celular).