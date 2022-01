Santa Fe vs. La Equidad EN VIVO Win Sports+ : se enfrentarán este viernes 21 de enero desde las 6:00 p. m. (hora peruana y colombiana) por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga BetPlay de Colombia. El cotejo también será transmitido por Win Sports Online, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio El Campín de Bogotá y el árbitro Diego Escalante se encargará de impartir justicia. Esta será la primera prueba de oficial de la temporada para ambos representativos, que aspiran a tener protagonismo y pelear por el título.

¿A qué hora ver Santa Fe vs. La Equidad?

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 5.00 p. m.

Estados Unidos – 5.00 p. m. hora de Texas

Perú – 6.00 p. m.

Ecuador – 6.00 p. m.

Colombia – 6.00 p. m.

Estados Unidos – 6.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 7.00 p. m.

Venezuela – 7.00 p. m.

Uruguay – 8.00 p. m.

Paraguay – 8.00 p. m.

Argentina – 8.00 p. m.

Brasil – 8.00 p. m.

Chile – 8.00 p. m.

Inglaterra - 11.00 p. m.

España – 12.00 a. m. (sábado 22 de enero)

Italia – 12.00 a. m. (sábado 22 de enero)

¿En qué canal ver Santa Fe vs. La Equidad?

Colombia: Win Sports Online, Win Sports, Win Sports+

El Independiente de Santa Fe ha tenido una notoria caída futbolística en las últimas campañas y el entrenador argentino Martín Cardetti buscará llevarlos a lo más alto. Recordemos que la última vez que esta institución logró hacerse con el título fue en el Clausura del 2016, tras vencer a Deportes Tolima.

Durante el curso anterior, los ‘Cardenales’ no mantuvieron la regularidad en el cierre del campeonato y sumaron cuatro juegos sin conocer la victoria (dos empates y dos derrotas), los cuales fueron determinantes para que terminen fuera de la zona de playoffs (puesto 16). Sin duda, fue una experiencia dolorosa para los hinchas.

Este año, Santa Fe quiere la redención y cuenta con importantes refuerzos. Uno de los novedosos integrantes del equipo es Wilson Morelo, experimentado delantero que vuelve al club tras su paso por Colón de Argentina. El goleador peleará con Jorge Luis Ramos, que se mantiene por tercer año consecutivo, y Wilfrido De La Rosa (viene del Pereira) por un espacio en el once inicial.

Por su parte, La Equidad cerró el 2021 con algunos triunfos importantes, aunque no fueron suficientes para que entren a la pelea por el campeonato (acabaron en la casilla 15). No obstante, a diferencia de su rival de turno, el ‘Verde capitalino’ no alcanzó la gloria hasta ahora, pese a llegar a algunas finales.

Sin embargo, ese no será impedimento para que el técnico Alexis García saque lo mejor de su plantel, para intentar obtener la primera estrella. Precisamente, con la misión de pelear palmo a palmo con otros clubes, ficharon a varios jugadores, como Nicolás Palacios, Jonathan Caicedo y Daniel Polanco. Esta será la oportunidad para que muestren su nivel.

Santa Fe vs. La Equidad: historial de partidos

Los partidos Santa Fe vs. La Equidad se han dado habitualmente en la Liga BetPlay y los registros son parejos en los últimos 10 choques: los ‘Cardenales’ ganaron cuatro veces y cayeron en tres ocasiones. En tanto, el último triunfo quedó en manos del ‘Verde capitalino’, curiosamente de visita.

16-08-2021: Ind. Santa Fe 0-2 La Equidad - Liga BetPlay

18-04-2021: La Equidad 1-2 Ind. Santa Fe - Liga BetPlay

12-12-2020: Ind. Santa Fe 2-1 La Equidad - Liga BetPlay

05-12-2020: La Equidad 1-1 Ind. Santa Fe - Liga BetPlay

15-10-2020: Ind. Santa Fe 1-0 La Equidad - Liga BetPlay

06-10-2019: La Equidad 0-3 Ind. Santa Fe - Liga BetPlay

13-04-2019: Ind. Santa Fe 1-1 La Equidad - Liga BetPlay

20-10-2018: Ind. Santa Fe 0-1 La Equidad - Liga BetPlay

26-04-2018: La Equidad 2-0 Ind. Santa Fe - Liga BetPlay

29-10-2017: Ind. Santa Fe 0-0 La Equidad - Liga BetPlay