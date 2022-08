Sao Paulo vs. Ceará EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana , este miércoles 10 de agosto desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN2, Star+(Star Plus), Conmebol TV y NOW NET e Claro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la primera opción de avanzar a semifinales, por su victoria en la ida, Sao Paulo visitará a Ceará, por la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Castelao.

¿A qué hora se juega el Sao Paulo vs. Ceará?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 7:15 p.m.

España: 0:15 (jueves 11 de agosto)

Sao Paulo vs. Ceará: canales del partido y cómo ver por TV

El Sao Paulo vs. Ceará será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Castelao y será transmitido en Brasil, por Conmebol TV y NOW NET e Claro. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN2, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español.

Sao Paulo vs. Ceará: ¿cómo llegan los equipos?

El ‘Tricolor’ paulista puso fin al paso triunfal de los cearenses al vencerlos 1-0 en el juego de ida de cuartos de final el miércoles pasado, en la metrópoli latinoamericana.

Rogerio Ceni y los suyos interrumpieron la sorprendente imbatibilidad del ‘Vozão’, ganador hasta antes de ese juego de los ocho partidos que disputaron (seis en la fase de grupos, dos en octavos).

Pero aún tienen camino por andar si quieren pelear por un nuevo título internacional, el primero desde 2012, cuando comandados por Ceni, aquella vez desde el arco, alzaron su única Sudamericana

Para el choque en el estadio mundialista Arena Castelao de Fortaleza, Ceni alinearía el mismo once que ganó en Sao Paulo, con una novedad en el banco: el atacante Alisson, lesionado hace dos meses, recibió el alta médica.

El golpe en el Morumbí dejó mareado al Ceará de Marquinhos Santos, que tiene la chance de disputar una semifinal internacional por primera vez en su historia.

Los nordestinos empataron 1-1 en su visita al Botafogo el sábado y están en la casilla 14 del Brasileirao, sin chances por ahora de disputar un torneo sudamericano la próxima temporada.

Sao Paulo vs. Ceará: probables alineaciones

Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis, Richard, Richardson, Lima, Vina, Stiven Mendoza y Zé Roberto. DT: Marquinhos Santos.

Sao Paulo: Felipe Alves, Diego Costa, Miranda, Leo, Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Welington, Luciano y Jonathan Calleri. DT: Rogerio Ceni.