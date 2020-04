Jefferson Farfán y Luis Advíncula protagonizaron una divertida charla a través de un ‘en vivo’ de Instagram, en donde el lateral del Rayo Vallecano contó entre risas que penal que ejecutó frente a Uruguay, por los cuartos de final de la Copa América 2019.

“Yo conozco a mis jugadores, los peruanos no me tenían fe. Escúchame, nadie me tenia fe, ni yo mismo. Yo en ningún momento he mirado a Muslera, después he visto en la repetición a Muslera, para donde se movió, para dónde se fue. Yo pateo y cuando escuché ‘gol’, ahí abrí los ojos”, precisó en primera instancia ‘Lucho’.

Asimismo, el exSporting Cristal continuó con la narración de disparo desde los doce pasos, hasta se animó a contar pequeños detalles como su experiencia con el árbitro del partido.

“Yo desde que salí, dije: ‘le voy a pegar a su derecha, fuerte y cruzado, a un lado fuerte’. Aparte Yoshimar (Yotún), la había puesto en el ángulo. Yo iba caminando y decía: ‘Negro solamente que entre, donde miércoles sea pero que entre’. Puse la pelota, encima el árbitro me hablaba, yo no quería que me hable, solamente patear e irme para atrás”, sentenció Advíncula, quien finalmente anotó el tiro desde los doce pasos.

