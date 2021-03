Han pasado dos días de la decisión del TAS que permitió que Alianza Lima vuelva a la Liga 1 tras restarle dos puntos en el torneo de 2020 a Carlos Stein. Como resultado, la FPF tuvo que suspender el partido del próximo sábado entre el elenco ‘carlista’ y Deportivo Municipal.

Hasta antes del entrenamiento de esta mañana, el técnico argentino de Carlos Stein, Miguel Ángel Zahzú, todavía no tenía certeza respecto a lo que podrían ocurrir con su equipo, pese a que su partido contra Deportivo Municipal fue suspendido.

—¿Conversó con la directiva sobre el futuro de la institución?

No hay nada oficial. Inclusive uno busca el desenlace, pero no tenemos un panorama claro. Yo lo que entiendo es que hay una incertidumbre porque no es fácil esta situación para nadie. Acomodar un torneo iniciado, me imagino, es bien complejo. Lo que si sé es que Carlos Stein tiene una inversión hecha, unos compromisos a un año. No es que se pueda deshacer así de fácil de una cantidad de profesionales. La dirigencia armó un equipo y esta situación es bastante traumática. Hablé recién con el vicepresidente del club y está a la expectativa de lo que se vaya a resolver.

—Le preguntaba porque ayer en la tarde los directivos de Carlos Stein se iban a reunir con la FPF

De qué hablaron, en detalle, no me han informado. Lo que sé es que no hay ninguna definición, eso es seguro. Los dirigentes están defendiendo su club, yo desde mi posición siempre predispuesto a todo.

—¿Cuándo le hablan del proyecto de Stein le comentaron de este problema?

No, para nada. No creo que yo hubiera afrontado semejante compromiso. Hay gente del exterior, hay esfuerzos económicos para las contrataciones del cuerpo técnico, pretemporada, jugadores nacionales y extranjeros. En ningún momento se habló de esa situación. Cuando yo inicié las conversaciones el 9 de diciembre, estaba en Ecuador y conversé con ellos (los dirigentes de Carlos Stein). Investigué un poco y había algún comentario periodístico, pero había mucha tranquilidad por parte de la dirigencia e incluso me dijeron: “Lo que usted escuche no es para tener en cuenta en este momento”.

—¿Cómo tomaron ustedes el fallo del TAS?

La primera reacción fue como una tristeza, una preocupación. Hubo un silencio, pero a la hora de trabajar y de proyectarse al objetivo de corto plazo fue acatada la orden de estar listos. Ayer nuevamente volvimos a conversar, el hermano del presidente y yo, con el grupo, apuntando a que se jugaba el partido con Municipal. Nosotros salimos del entrenamiento a las 11:30 a.m. de hoy. La idea es entrenar, preparar el partido y concentrar por la tarde. Después yo recibí que estaba suspendido, pero todo es incertidumbre. Nosotros estamos preparados en caso tuviéramos que afrontar mañana el compromiso. Hay incertidumbre y preocupación por parte del equipo a la hora de organizar su vida porque no son todos de Lima. Es un trabajo. Al tener familia se planifica de una forma y hay la ilusión de participar en un torneo competitivo. Armamos un lindo grupo con gente de experiencia y joven. Pero genera una preocupación al saber que se puede interrumpir. Yo tengo fe que vamos a continuar con el proyecto, sin embargo, no depende de nosotros.

—¿Qué le han dicho los jugadores de experiencia sobre la situación del equipo?

Ellos creen que no nos van a sentenciar a la baja. Eso piensan, muy informalmente, hablando entre nosotros. Ayer hablamos de eso. Estamos con esa ilusión de que digan que van a reacomodar todo.

—Si en caso se decide que Carlos Stein juegue la Liga 2, ¿usted seguiría al mando del equipo?

Yo siempre voy a estar a disposición de la gente que confía en mí, que me contrata, que cree en mi trabajo. La prioridad siempre va a ser escuchar y siempre estar predispuesto.

—Finalmente, ¿los dirigentes le han dicho cuándo habrá novedades?

Yo creo que hoy debe haber novedades. Esto se debe resolver por todo el fútbol peruano no solo por Carlos Stein. El club necesita posicionarse y estar firme en lo que respecta a su participación.

