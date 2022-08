Uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima es, sin lugar a dudas, Hernán Barcos, un delantero con basta experiencia que ha venido marcando la diferencia en la Liga 1. Sin embargo, su continuidad en el club blanquiazul no es segura.

El ariete de 38 años, recientemente, reveló que desea quedarse en La Victoria, pero no ha recibido respuesta alguna por parte de la directiva.

“Yo tengo contrato hasta diciembre y todavía no me han dicho nada. Yo he hablado del tema de la renovación, pero no he tenido respuesta y veremos qué pasa. No depende de mí, sino del club”, comenzó diciendo el ‘Pirata’.

“Siempre está la idea e intención mía. Consulté la idea de Alianza y me dijeron que hay que esperar. Después veremos el momento, cada uno de nosotros tomamos decisiones. Alianza es muy importante en mi carrera y vida, me han recibido de la mejor forma desde el primer día. Siempre mostré el cariño que tengo, en cada partido y entrenamiento”, sentenció en diálogo que recoge ESPN.

Cabe mencionar que Hernán Barcos culmina contrato con Alianza Lima en diciembre del presente año.

ALIANZA LIMA VS. SPORT HUANCAYO

El conjunto íntimo volverá a tener acción en la Liga 1 luego de varias semanas cuando enfrente este domingo 21 a Sport Huancayo desde las 11:00 a.m. en Matute.