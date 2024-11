Según la Fiscalía, su vinculación se centra en presuntas irregularidades en la gestión de los derechos de transmisión de la Liga 1. En particular, se le acusa de reuniones y acuerdos con empresas como 1190 Sports para favorecer contratos específicos en detrimento de otros clubes, lo cual habría violado los estatutos de la FPF.

Además, se alega que su participación como miembro de la comisión de derechos de televisión estuvo marcada por conflictos de intereses, ya que algunos de los beneficiarios de los contratos tienen vínculos familiares con él. La investigación apunta a que estas acciones se coordinaron dentro de un esquema más amplio de reparto de beneficios económicos y exenciones de pago a determinados clubes, lo cual sería parte del modus operandi de “Los Galácticos”.

Hace 10 años, usted se presentó en un canal de TV y recalcó la importancia de inculcar valores a través del fútbol. ¿Cree usted que, en su condición de presidente de Sporting Cristal, hoy por hoy es la persona más idónea para representar los valores y la filosofía del club?

Desde que inicié esta travesía en el fútbol, mi principal propósito ha sido el impacto del fútbol en la vida de las personas, es decir, en la sociedad peruana. Más allá de lo que pueda decir la gente, creo que mis actos y los hechos terminan hablando por mí en toda esta trayectoria. Hemos seguido a través de los diversos proyectos con este propósito de poder generar un cambio en el fútbol peruano.

Hoy, después de lo ocurrido, quiero ser muy enfático en rechazar todo tipo de acto ilícito, todo tipo de acto en contra de mi persona, y rechazar rotundamente de que todas las acusaciones que se me imputan son falsas, voy a esclarecer esto.

¿Pero se siente idóneo para seguir liderando Sporting Cristal?

Sin lugar a dudas, los valores son los principios que han regido mi vida desde el primer momento, inculcados por mi familia, por mi trayectoria como deportista y profesional, eso es lo principal en toda decisión que yo tomo, por eso mismo hoy en este momento, estoy más convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto, en defensa de la verdad, en defensa del fútbol peruano, si he tenido que pasar por esto para poder generar un cambio en el fútbol peruano y poder contribuir a su desarrollo con la limpieza del mismo, estoy dispuesto a.

¿Cuál es su opinión de la gestión de Agustín Lozano?

Hemos sido, he sido y sigo siendo crítico en varios aspectos de la gestión de la Federación Peruana de Fútbol presidida por su presidente Agustín Lozano. Como he venido esclareciendo, yo no he sido parte de la Federación, no he tomado decisiones, no tengo las facultades ni he tenido las facultades, y mi rol al involucrarme en la Federación ha sido para fiscalizar y poder sugerir cambios, para permitir el desarrollo del fútbol peruano, y no estar inmersos en la situación que estamos hoy, que hay muchísimos cuestionamientos, y que han prevalecido sin duda alguna los intereses particulares por encima del colectivo.

¿Llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser liberado?

Quiero ser muy enfático que no he sido declarado ni he aceptado ningún tipo de responsabilidad o culpabilidad en esto. Un colaborador eficaz supone justamente reconocer este tipo de delitos o responsabilidad en ellos, lo cual no es mi caso, no he propuesto en ningún momento ser colaborador eficaz, sino más bien contribuir a encontrar la verdad, contribuir con la Fiscalía para que se pueda hacer justicia y ayudar a que el fútbol peruano prospere.

Agustín Lozano fue detenido de manera preliminar por sospechas de la Fiscalía, pero liberado este martes 19 de noviembre.

¿Ya venía conversando con la Fiscalía usted?

No, de hecho una de las primeras cosas que manifiesto al fiscal es por qué no me llamó para poder justamente contarle mi versión, recién hemos tenido contacto con la Fiscalía a raíz de esta detención, me han llamado a declarar en dos oportunidades y he tenido la oportunidad de poder contar precisamente a detalle sobre mi participación, que vuelvo a repetir, es una participación consultiva en ambas comisiones a las que pertenezco y que no presido, y que el principal motivo por el cual las integré, como interesados como club Sporting Cristal, fue para fiscalizar la gestión.

¿Cree usted que existían fundamentos para que el Ministerio Público haya solicitado su detención preliminar?

De ninguna manera, ningún tipo de sustento o fundamento, a los motivos que se me acusan o que se me imputan, dado de que con un poco más de investigación al respecto, se hubieran podido fácilmente dilucidar los dos hechos que están siendo objeto de mi acusación.

¿Por qué cree que fue detenido entonces?

Es que no hay motivo, es un absurdo que se me hayan imputado sobre situaciones en las cuales yo no participo , no tengo facultades para participar, en las cuales yo he sido por un interés del club Sporting Cristal, representante del mismo, para precisamente fiscalizar, por ejemplo, un proceso de licitación que tiene que ver con nuestro principal ingreso como son los derechos de televisión.

¿Por qué su defensa fue a través del club y no a título principal?

Ese es otra de las mentiras o absurdos que hay, porque este no es un tema personal. Los que conforman las comisiones consultivas de la FPF son los clubes y por el club es que yo he participado, pero nuevamente insisto en que son comisiones consultivas, que no tienen poder ni facultad de toma de decisiones y mucho menos de suscribir contactos. Insisto, con que estas dos comisiones a las cuales el club representa, no tiene la presidencia, por tanto el club es netamente integrante de comisiones con el objetivo de fiscalizar diversas cuestiones, proyectos, que venían desarrollando en la Federación.

No tuvimos ninguna decisión final, en absoluto, nosotros como integrantes de dos comisiones (una es la comisión de competición y la otra es la de derechos de tv), hemos participado y nos hemos involucrado justamente para fiscalizar los debidos procesos, sugerir y recomendar, pero en ningún caso teníamos facultades para tomar decisiones y mucho menos para poder suscribir contratos o compromisos con ningún ente.

La crisis institucional en la FPF terminó salpicando a la selección peruana, que es última en las Eliminatorias.

¿Cree usted que 1190 era la mejor opción para licitar los derechos del fútbol peruano?

Esa decisión la toma la FPF, por tanto es una pregunta que la tendrían que responder ellos, dado que ellos son los que finalmente adjudicaron los derechos de tv del fútbol peruano.

¿Cree usted que los clubes están mejor que antes con 1190?

Yo lo que te puedo decir por la experiencia de estos dos años, como un club más participante de este proyecto colectivo de la centralización de los derechos de televisión, es que hemos recibido un 20% más que el contrato anterior, somos parte de un proyecto en el cual participamos como socios del proyecto y por ende tenemos una participación activa dado que en el anterior contrato, después de varios años de adjudicación finalmente terminaron los contratos y no tenemos ningún beneficio como club. Sin embargo en este modelo de 1190 la participación que tenemos nosotros los clubes hace que vayamos a tener beneficios de la explotación de estos derechos.

¿Hubo nepotismo en la negociación con 1190?

El señor Julio Gianella Raffo no tiene ningún tipo de familiaridad ni relación conmigo, ni personal ni profesional. En el caso de Diego Delgado Raffo, él suscribe un contrato con la FPF en el año 2020, año en el que no solo no conocía a los representantes de la Federación que suscribieron esos contratos, porque no conocía al señor Agustín Lozano ni tampoco al señor Oscar Chiri, secretario general, sino que inclusive estaba liderando con recursos propios una oposición con denuncias altas de la gestión de la FPF, entonces no había forma cómo yo tendría conocimiento de la existencia de este contrato, ni mucho de que uno de los que firma ese contrato en representación de esta empresa extranjera era Diego Delgado Raffo.

¿Cuál es la relación con su primo? ¿Al ser familiares existía la posibilidad de que sea avisado?

La relación con mi primo es una relación regular, y eso creo que es un tema personal que no viene al caso, porque, voy a responder directo a la pregunta, ¿por qué me tendría que avisar de un contrato en el cual yo no tengo nada que ver, en el 2020 yo no tenía ningún tipo de cercanía con la FPF, no tenía conocimiento y no conocía a las personas que firmaron ese contrato y mucho menos tenía conocimiento de que se estaba firmando un contrato como tal como una empresa extranjera o chilena.

Allanan oficinas de 1190 Sports en San Isidro en el marco de las investigaciones contra Agustín Lozano. Foto: Allen Quintana.

En el 2020 ya estaba dentro del rubro futbolístico, ¿no tenía idea de 1190 Sports?

No tenía el más mínimo conocimiento y he proveído de todas las evidencias del caso a la Fiscalía, justamente para que puedan entender y se pueden ellos convencer de que no tenía ningún tipo de conocimiento, ni había forma de tenerlo, con respecto a este contrato con esta empresa chilena, con respecto a los adjudicatarios de los derechos de televisión, yo recién el día que se presentan las propuestas, bajo la tutela de un notario público, por el cual integramos la comisión consultiva, para poder ver de manera directa qué propuestas se estaban presentando, es ahí donde por primera vez yo conozco sobre la empresa 1190, nunca antes de ese 10 de agosto del 2022, que fue el día que se presentaron las propuestas según el concurso de las bases de la licitación, que caigo en cuenta que había una empresa llamada 1190 que había hecho una propuesta para adjudicarse los derechos de televisión de la Liga 1 de Perú.

¿Por qué cambia repentinamente de opinión de ser oposición pasa a ser aliado de la FPF por los derechos de la TV?

En ningún momento me vuelvo aliado de la Federación, y quiero ser muy claro, como lo dije al inicio, nosotros hemos sido siempre y hoy seguimos siendo críticos de la gestión de la Federación Peruana de Fútbol.

¿Cristal deja la oposición cuando ve que según los nuevos estatutos de la FIFA los derechos de TV le pertenecían a la Federación?¿Es así?

No fue así y esa es una de las grandes confusiones, inclusive, especulaciones que se han dado, porque definitivamente eso no fue así. Nosotros como club Sporting Cristal, efectivamente, cuestionábamos la gestión de la FPF y creíamos que las decisiones que estaban tomando eran motivadas por un interés particular y personal, por eso en diversas ocasiones, incluida en la asamblea eleccionaria donde salen elegidos por amplia mayoría la junta directiva de la FPF, aparte que votamos en contra, fuimos a impugnar esa asamblea. Eso fue en diciembre del 2021. Luego de eso, es cuando activamente, así como lideraba con recursos propios esta oposición por no tener esa confianza en las personas que estaban a cargo de la FPF, es cuando voy directamente a FIFA, y es ahí donde me doy cuenta de manera directa, con diversos viajes, reuniones, de que los derechos de televisión iban a ser licitados de manera centralizada, de manera colectiva y que esto venía como una directriz , como un mandato desde FIFA y no correspondía a un capricho o un interés particular.

Y esto es muy importante, no cambiamos de posición, ni nos volvimos aliados, sino nos involucramos considerando que los derechos que siempre, o históricamente, habían sido comercializados por nosotros, iban a ser comercializados por un tercero, automáticamente hizo que me tenga que involucrar y nos tengamos que involucrar como Sporting Cristal para justamente hacer esta tarea de fiscalizar, observar, acompañar este proceso, porque no lo podía dejar en manos de terceros y de todavía de terceros de personas que no conocía y que no teníamos la confianza.

¿En su tarea de fiscalizar nunca vio algo irregular?

Nosotros hemos cumplido con lo que teníamos que hacer. Nuestro rol era precisamente acompañar, observar, fiscalizar el proceso y nosotros hemos hecho eso, hemos sido testigos de que en el momento de que tenían que presentarse la propuestas se presentó un único postor, y ese fue el postor que después la Federación, por decisión de los órganos correspondientes, adjudicaron los derechos a esta empresa.

¿Cuál es su relación con Agustín Lozano? Se lo digo también en relación a una foto donde aparece en un lugar público e informal con Lozano.

Lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, que no tengo ningún tipo de relación con el señor Agustín Lozano , no somos amigos, yo lo conozco dado de que él es presidente de la FPF y yo soy como presidente de un club de fútbol que es parte de la Asamblea de Base de la FPF. Si he tenido reuniones, que evidentemente se tienen que tener, porque una gestión y un club como SC tiene que ser crítico, tiene que ver qué se está haciendo, así como cuando tuve que irme hasta la FIFA a ver que se estaba cumpliendo con sus lineamientos, de la misma manera, han habido distintas oportunidades en las que yo he tenido reuniones porque yo he querido saber.

Así como he tenido reuniones con el presidente, he tenido reuniones con diversos funcionarios de la FPF en estos últimos dos años, desde abril del 2022 para delante, en el cual nos involucramos, para tener justamente la información y poder ser críticos de la gestión que viene llevando a cabo la Federación en su integralidad.

Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"

¿Se puede ser crítico en un lugar como un restaurante?

Sin duda alguna, no te puedes reunir en la FPF, y estábamos reunidos a pocas cuadras de la misma, justamente para poder hablar de manera directa, por ejemplo de la Liga independiente, que es tan importante para poder salir de una FPF que no tiene los intereses que no tienen los clubes de manera directa, y es necesario que los clubes se involucren de manera directa. Entonces, si hay un proyecto de la FPF que pone en riesgo mis intereses, mis activos, mis principales fuentes de ingreso, cómo no voy a involucrarme y entender qué está pasando de tal manera que yo pueda contrastar información y como club, tener una posición clara al respecto.

¿Cuándo dice liga independiente se refiere a la organización del torneo por parte de los clubes?

Efectivamente, hay un proyecto que se hizo el intento de poder traspasarla a una entidad constituida por los clubes, pero dado que no hizo como se debía hacer, y Sporting cristal fue uno de los pocos clubes que no firmó el acta, se dejó para el 2025. Entonces, ¿cuál fue el principal motivo de esta reunión? no fue una cena, no fueron más de 40 minutos, no fue nada, por un tema de atención.

Se lo digo porque la foto indignó mucho a los hinchas...

Es que no hay ningún problema y no tengo por qué estar divulgando continuamente todas las reuniones, vuelvo a repetir, fue una reunión concreta, puntual, no fue un almuerzo, no fue una comida, vino el mozo, me pedí un jugo y se acabó. No había más que hablar sobre eso, más que el tema principal, estando 30 de octubre, quiero saber cuáles son los planes de la FPF respecto a la organización de la nueva liga.

Yo tengo que planificar mi 2025, desde la conformación del plantel hasta las diversas decisiones comerciales, comunicaciones que tenemos que tomar como club.

¿Por qué asumir esa condición de fiscalizar en forma individual y no con los clubes más representativos?

Sin duda alguna, el principal motivo es la desconfianza que hay entre precisamente algunos miembros de los demás clubes, ejemplo de ello, al menos en el caso del club Sporting Cristal es lo que hemos tenido que vivir, que clubes que no se acogieron a lo que FIFA mandaba, porque no es con Agustín Lozano, lo que ellos querían, era un lineamiento de FIFA, clubes que no respetaron las reglas de juego me terminan denunciando, mermando la imagen de Cristal cuando fueron ellos los que tuvieron una postura ilegal, y que terminó viéndose las cosas de manera al revés, es decir yo tuve que pasar por esto, cuando la posición irregular fue la de estos clubes y que estos clubes hayan impulsado denuncias frente a un club que hizo las cosas como debían hacerse, es totalmente injusto.

Entonces, ¿cómo vas a confiar en otros clubes que mas bien, están en una posición ilegal, o estuvieron en un estado ilegal, todavía denunciándonos, y hoy queremos trabajar juntos por lo mismo?, no pues, las cosas como son.

Agustín Lozano es presidente de la Federación Peruana de Fútbol desde 2021. (Foto: FPF)

¿Cómo es su relación con esos clubes hoy en día?

La relación es evidente, es producto de justamente un distanciamiento propio de quien sí sigue y acata las normas como son, como es el club Sporting Cristal, nos guste o no, y están en estado ilegal, ilegítimo y no han querido aceptarlo hasta este minuto, estando en evidencia todas las diversas comunicaciones y formalidades que FIFA estableció y puso en manifiesto.

¿Usted ya dijo que no va a renunciar. ¿Se arrepiente de asumir el reto o de llegar a este escenario en que los hinchas hayan tenido que ver a su presidente enmarrocado?

Injustamente. Y esa es la verdad que se tiene que propagar y difundir, que esto ha sido una injusticia plena y total, como vuelvo a repetir, yo no he cometido ningún acto ilegal, ningún crimen, ningún acto anti ético y ningún conflicto de interés, por tanto, esto y es mi principal objetivo, es esclarecer, que se encuentre la verdad y que se pueda, por lo menos, porque esto ya no tiene reparo de lo que he vivido, de ninguna forma, ya el daño en todo sentido está hecho, no solo a mí, a mi familia, pero sí hay un fiel compromiso personal de que la verdad se sepa, sobre todo que las autoridades conozcan la verdad y que sean ellos las que la determinen, porque yo sigo creyendo que al final sí hay justicia. Sí creo que la justicia va a llegar.

¿Su familia en algún momento le pidió que des un paso al costado?

Esto no hace más que reconfirmar que el camino para poder cumplir nuestro propósito inicial de hace 15 años iba ser duro, iba a sr largo. Sigo firmemente convencido de ese propósito que es cambiar el fútbol peruano y lograr a través del fútbol ese impacto en la vida de las personas y de nuestra sociedad.

Joel Raffo se refirió a la posibilidad de vender Sporting Cristal. Fotos: jorge.cerdan/@photo.gec

Más allá de cualquier escenario que se dé, ¿puede descartar que se venda Cristal?

De ninguna manera (se venderá Cristal), este es un proyecto de largo plazo, que viene acompañado con una motivación profunda de cambiar el fútbol peruano, dado de que este cambio va a impactar de manera directa en el sueño que tengo de ver a Cristal trascender en un torneo internacional. Pero si no le damos más competitividad a nuestro sistema, vamos a estar siempre alejados de ellos. Seguimos firmemente convencidos de que esto se puede lograr.

¿Sientes que el hincha de Cristal lo respalda?

Es muy importante el hincha para el club Sporting Cristal, es finalmente uno de los públicos más relevantes de la institución, hay un agradecimiento profundo más allá de cualquier tipo de resistencia que puedan tener a mi persona. Sin embargo, nosotros tenemos una hoja de ruta una visión muy marcada, creemos que nuestro proyecto es realmente transformador. Los que realmente nos conocen, los que están trabajando en el club Sporting Cristal conocen nuestras intenciones, ven de cerca, valoran y destacan el desarrollo que ha habido en estos cinco años.

El hincha lo mide por el título y es un título en cinco años...

Tenemos muchos proyectos en curso, están en desarrollo, tenemos objetivos muy ambiciosos, para el club Sporting cristal los títulos son una obligación, son parte de, así como también la forma de conseguirlos, así como también esa sostenibilidad que hoy tenemos en esta ciudad deportiva en todos los sucesos, actividades que se dan, que contribuyen a esta sostenibilidad del club. Es un reto integral y es un reto enorme, sobre todo por el legado y lo que representa el club Sporting cristal.

Siempre ha dicho que se identifica con los valores de Cristal pero nunca ha afirmado que es hincha...

Mira, yo nunca he sido una persona pasional, sin embargo he vestido los colores del club Sporting Cristal, he jugado desde muy pequeño los valores y los principios del club, conozco perfectamente su identidad, más allá de que soy un ganador, porque lo he demostrado a lo largo de mi trayectoria, y que estoy y presido un club ganador, para mí es tan importante la forma, los principios y los atributos con el que te riges en el día a día para conseguir esos títulos, como la disciplina, la determinación, solidaridad, trabajo en equipo, que son lo que nos rigen y son los que nos mueven, y eso es lo que sí termina siendo un hincha de verdad y de corazón y que ha puesto su patrimonio en juego por el club Sporting Cristal, ¿qué más necesitan?

¿Es usted hincha de Sporting Cristal?

Sin duda alguna.

