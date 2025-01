Mientras la fecha de inicio de la Liga 1 Te Apuesto podría retrasarse unas semanas por temas relacionados a los derechos de televisión, este jueves 9 será el sorteo en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para conocer el fixture del Apertura y Clausura. Y si bien la expectativa es grande para algunos clubes como Universitario de Deportes, que buscará el tricampeonato, o Alianza Lima y Sporting Cristal, que pelearán por el título nacional, para otros significa un escenario de incertidumbre debido a las resoluciones y los pedidos por ser incluidos en la máxima división del fútbol peruano, como Ayacucho FC, Binacional y Carlos Mannucci. ¿Cuál es la situación de cada uno? ¿Con cuántos equipos se jugará la liga? ¿Y qué debe hacer la FPF?

Empecemos por lo básico. Según el reglamento de la Liga 1 Te Apuesto para este año, el campeonato lo conforman los 15 equipos que mantuvieron la categoría en el certamen anterior, los dos ascendidos desde Liga 2 (Alianza Universidad y Juan Pablo II College) y un equipo reintegrado por una sentencia judicial que lo favorece (Ayacucho FC) . El resto de clubes, como el ‘Poderoso del Sur’ y los ‘carlistas’, pelean por ser restituidos a primera división, aunque el panorama no es el mejor para ambos.

Equipos Equipos Alianza Lima UTC Universitario de Deportes Atlético Grau Sporting Cristal Alianza Atlético FBC Melgar Comerciantes Unidos Cienciano Los Chankas Cusco FC Sport Boys Deportivo Garcilaso Juan Pablo II College Sport Huancayo Alianza Universidad ADT Ayacucho FC

¿Por qué Ayacucho FC estará en la Liga 1 2025?

El caso de Ayacucho FC es el más conocido. Los ‘zorros’ consiguieron su restitución a la Liga 1 en octubre del 2024 luego de un largo proceso que empezó a finales del campeonato 2022. Su argumento fue que no debían jugar la revalidación ese temporada ante Unión Comercio (la perdió 4-2 en el global), porque esa posición le correspondía a Sport Boys. A los rosados le tenían que restar puntos en el Acumulado por sanciones relacionadas con el pago de sus deudas. Pero eso no sucedió, Ayacucho FC descendió y elevó su reclamo al TAS, donde tampoco tuvo respuesta. En noviembre del 2023, el Tribunal de Licencias le dio la razón al club ayacuchano y le quitó los puntos a Boys, aunque nada cambió. Por eso, recurrieron a la justicia ordinaria y el Poder Judicial sentenció a su favor.

“Al ser una acción de amparo, la federación está obligada a acatarla, o también puede apelar y de repente mañana o en unos meses vamos a ver que se revocó la sentencia”, sostuvo en su momento Jhonny Baldovino, presidente de la Agremiación de Futbolistas (Safap). Es más, afirmó que este caso puede llegar al Tribunal Constitucional; pero, mientras tanto, la FPF tiene que acatar, “porque de lo que contrario entraría en un tema llamado desacato de la autoridad, y eso podría traer problemas penales a los involucrados”, continuó en Ovación.

Hoy, Ayacucho FC ya recibió la licencia por parte de la Comisión de Licencias que lo autoriza para competir en el certamen de este año. Su regreso a la máxima división tiene sustento legal y será parte del sorteo de este jueves. “La justicia ordenó que se ejecuten las resoluciones de febrero del 2023, las cuales la FPF se negaba a ejecutar y que además no fueron apeladas. Es un mandato dirigido directamente al señor Agustín Lozano y a la señora Sabrina Martins” , nos detalla Julio García, abogado especializado en derecho deportivo.

¿Binacional puede jugar la Liga 1 este año?

A fines de diciembre, la Corte Superior de Justicia de Puno le otorgó al club Binacional una medida cautelar que ordena su regreso a la Liga 1. Esta resolución generó cierto revuelo, porque hizo pensar que el torneo de este año debería jugarse con 19 equipos. Sin embargo, la FPF, como respuesta el 28 de diciembre pasado, sacó un comunicado en el que emplazó a los clubes a respetar la reglamentación deportiva para no afectar el desarrollo del campeonato. Y si bien no confirmó que acatará esa disposición judicial, se pudo conocer que en el directorio de la Videna no contemplan incluir al ‘Poderoso del Sur’ en la temporada 2025.

Según el abogado García, quien además es defensor legal de Ayacucho FC, la medida cautelar que favorece a Binacional interfiere en el ámbito deportivo y podría traer consecuencias de parte de FIFA. “Ayacucho FC pidió la ejecución de la resolución del Tribunal de Licencias (003 y 004) de febrero del 2023 tal cual estaba, sin tocarle una coma ni afectar un pelo. La propia resolución disponía modificar la tabla del 2022. Y aquí viene la gran diferencia con el caso de Binacional, porque el juez de Puno decide que esa resolución, que se mandó a ejecutar en 2022, se ejecute en la tabla del 2023. Eso sí interfiere en el ámbito de la justicia deportiva , porque ataca a la decisión de los propios órganos de la FPF”, explicó. Es decir, se puede recurrir a la justicia ordinaria, pero estas resoluciones no deben afectar las decisiones de las entidades deportivas.

En ese sentido, el especialista en derecho deportivo considera que no hay ninguna razón o sustento para que el juez de Puno haya tomado esa decisión. “Creo que esa sanción si afecta la normativa de no injerencia de la justicia ordinaria, porque entra al fondo y corrige al órgano deportivo. Eso solo lo podría haber hecho el TAS, que es la instancia superior. La resolución de Binacional no debería ser ejecutar por la FPF”, expresó García.

¿Cuál es la situación de Carlos Mannucci?

Por otro lado, el caso de Mannucci apenas está en primera instancia y es imposible que sea incluido en el campeonato 2025. Como se sabe, el conjunto trujillano perdió la categoría el año pasado y presentó una denuncia a la Gerencia de Licencias de la FPF, señalando que Sport Boys y UTC incumplieron una serie de requisitos y por ende deberían perder puntos. Eso hubiese ocasionado que ambos clubes bajen y no Mannucci. La polémica, claro está, gira en torno al momento en el que se hizo el reclamo.

“El reglamento te permite y te dice que una vez que termina el campeonato, la última fecha, ese día vence la Licencia, después de ese día no podrías reclamar nada referido a las deudas de octubre o de otros meses anteriores. Mannucci señala que FIFA dice que las temporadas son del 1 de enero al 31 de diciembre. Si la Licencia venciera el 31 de diciembre, lo que pide Mannucci tendría sentido” , comentó Baldovino.

Si bien Henrry Paredes, abogado de Mannucci, cuestiona que la FPF haya esperado hasta finalizar el torneo del año pasado para pasar por agua tibia esta situación, Julio García indica que el propio reglamento establece la vigencia de la temporada. “La temporada está referida al campeonato y este está referido al último día del campeonato, que fue cuando se jugó la última fecha del Clausura porque no hubo playoffs. Eso terminó allí. En consecuencia, no se puede aplicar sanción de reducción de puntos. Esa norma está oleada y sacramentada por el TAS”, apuntó. El especialista mencionó que Mannucci puede ir al TAS, pero eso no le garantiza ser devuelto a la Liga 1.

Sea como fuere, el reglamento para el 2025 contempla a los 18 equipos arriba mencionados, con Ayacucho FC dentro de ese grupo y sin Binacional ni Mannucci. Corresponde ahora a la FPF realizar el sorteo del fixture, pactado para este jueves 9 de enero, y definir la fecha de inicio del Torneo Apertura. En un principio, se tenía pensado empezar el 30 de enero, pero temas relacionados a los derechos de televisión, como la falta de pagos y la distribución de montos, retrasaría unas semanas más lo planificado.

Chemo sobre el apoyo de los clubes al trabajo en menores: "Yo estoy en esta lucha para mejorar el fútbol peruano, hay clubes que se están alineando, pero hay otros que no me han hecho caso"