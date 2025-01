Paolo, con 41 años, de quien seguramente dentro de poco dimensionaremos su legado, anunció otra vez su retiro de la selección. Ya había avisado en noviembre pasado, después de la caída ante Argentina por las Eliminatorias. “Es posible que hoy haya sido mi último partido”, dijo aquella vez. Y este martes volvió a referirse sobre el tema: “Ya lo dije, ya lo hablé, no quiero hablar más al respecto. Seguramente hice mi último partido en Argentina”.

Paolo Guerrero ratifica su adiós definitivo de la selección: "Hice mi último partido en Argentina. La selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores, así que démosle oportunidad a los jóvenes". pic.twitter.com/92tzbrxYxT — Jampool Cuadros (@tuleenomas) January 7, 2025

Por un tema de edad (41 años cumplidos el 1 de enero) era lo más lógico. Por rendimiento, también. Sin embargo, no deja de ser un golpe que se sentirá desde el próximo partido de Perú, que será en marzo ante Bolivia por las Eliminatorias. Con Paolo no solo se van 40 goles en 124 partidos (10 en Eliminatorias, 14 en Copa América, 1 en Mundial y 15 en amistosos), sino también un líder que guió uno de los ciclos recientes más exitosos de la Bicolor. Y se va sin que se cumpla el objetivo por el que tanto estiró su etapa en la Videna: no se encontró a su reemplazante.

“Creo que la selección necesita de gente nueva, caras nuevas, jóvenes, lo que la gente pide. La gente pide nuevos jugadores en este nuevo proceso, así que démosle la oportunidad a los jóvenes y todos poner un granito de arena a la selección como hinchas y peruanos que somos”, declaró el ahora atacante de Alianza Lima.

En noviembre, cuando dio el primer aviso de su retiro, DT conoció desde fuentes cercanas al delantero que su decisión la venía analizando desde inicios de 2024. Sabía que el año pasado iba a ser el último, aunque quiso que termine de otra manera y no con Perú en el último lugar de las Eliminatorias y al borde de quedarse fuera del próximo Mundial.

Hubo, incluso, alguna intención de mantener una postura expectante por si el técnico -sea Jorge Fossati u otro- decide convocarlo porque entiende su condición de referente, además confía en arrancar bien la temporada con Alianza. Sin embargo, en las últimas semanas decidió que no, que lo mejor era dar un paso al costado y que los jóvenes tengan una oportunidad así como lo tuvo él en aquel 2004 en el que debutó ante Bolivia en La Paz con 20 años.

Sin sorpresas en la Videna

En la Videna causaron sorpresa las palabras de Paolo en Argentina. Aunque era algo lógico, nadie esperó que lo dijera después de una derrota. Tampoco porque hubo una comunicación previa con el técnico Fossati o dentro del vestuario. Fue una decisión muy personal.

Eso sí, después de lo dicho este martes, en la Federación Peruana de Fútbol entienden perfectamente la postura y, aunque el contexto por el que pasa la Bicolor es complicado por los malos resultados, no tendrían ningún problema en reconocer la exitosa carrera de Paolo Guerrero. Por lo pronto, solo hay mensajes emotivos por parte de todos los que lo consideran un ídolo del fútbol peruano.