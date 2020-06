Benjamín Romero, Gerente de Marketing de la FPF, también es un vigilante de la marca y reputación. Por eso, en medio de las polémicas durante el reinicio de la Liga 1, no duda mucho en atender a los medios, a través de videollamadas, para intentar aclarar todo lo relacionado a los sponsors y patrocinios durante los próximos partidos del torneo local. En un un contexto donde quedan descartadas las localías, tocaba tomar algunas decisiones sobre cómo distribuir la publicidad en las transmisiones televisivas. Un lío de dinero en medio de la crisis, que Romero espera superar con una mejor comunicación entre las partes.

-Hablaste mucho sobre desinformación y temas que no correspondían en los días previos, ¿qué es lo que se debe aclarar?

Se han mencionado temas que no tienen sentido ni tienen que ver con la organización de la Liga 1 Movistar para el segundo semestre. Se ha dicho que la FPF quería tomar los derechos comerciales, influir en temas televisivos o aspectos que carecen de lógica. Se generó un humo alrededor de todo, sabiendo que los aspectos son muy sencillos y muy claros.

-¿Cuáles son esos temas puntualmente?

Las principales dudas surgieron en torno a la exposición de las marcas de los clubes, los contratos de exclusividad y la localía. Asimismo han preguntado por los backing de prensa, las conferencias, entre otras cosas. Para que se pueda articular y armar el rompecabezas completo, y debido al protocolo de sanidad aprobado por el Gobierno, la Liga 1 se realizará en una sola sede, la ciudad de Lima, donde hay mayor cantidad de estadios apropiados y una mejor infraestructura para poder retomar el campeonato. Sobre esa base hay cinco estadios en los que todos los equipos van a rotar. Para ello, resultó muy lógico que no existan localías. En la misma línea, para respetar los acuerdos comerciales de los equipos y la FPF con sus sponsors, decidimos que todos deban tener el lugar que corresponde. Por eso no hay exclusividad, porque iban a chocar si es que dos equipos se enfrentaban con sponsors del mismo rubro. Ejemplifico: si Alianza Lima enfrenta a FBC Melgar, Banco Pichincha y Caja Arequipa tendrán que convivir. Hay que tomar conciencia que la situación es atípica, si queremos jugar el torneo, tendrá que ser con circunstancias específicas para este certamen. Esto no seguirá para el 2021.

-El manual de marketing que fue entregado, ¿ya ha sido validado y terminado?

Lo mandamos a los clubes y ellos nos mandaron algunas recomendaciones y pidieron que se esclarezcan algunos puntos, como es normal. He podido conversar con casi todos los gerentes de marketing de los clubes de la Liga 1 y les he explicado todos los detalles. Con todo el feedback, hemos afinado el manual y estamos a punto de enviarlo. Hay que aclarar que este manual viene del 2018 y tiene algunas adaptaciones para jugar la liga de esta manera. Lo más importante para la FPF es sacar el torneo adelante. Necesitamos que los jugadores tengan ritmo para competencias internacionales o selecciones, no nos podíamos quedar un año sin tener un campeón nacional. Hay mucho entusiasmo para retomar el Torneo Apertura. Otro de los puntos importantes: todos los que tengan derechos de TV van a ser respetados, todos van a ser transmitidos por el Consorcio de Fútbol Peruano.

-En cuanto a las vallas publicitarias, teniendo en cuenta que la TV muestra sur, norte y oriente, ¿algunos sponsors perderán visibilidad o cómo será la zonificación?

La TV muestra esas tres zonas porque las cámaras están en occidente. Los clubes tendrán sus vallas a tiro de cámara, en occidente, eso es claro. Además, algunos sponsors de la FPF irán ahí. Hay que tener en cuenta que es distinto ser sponsor que ser anunciante. Las prioridades las tienen los clubes, los 3 o 4 que tiene la Liga y luego veremos si podemos tener un anunciante adicional.

-¿Habrá conflictos entre marcas competidoras con los sponsors de la Liga 1?

En una situación normal, no, pero hay que partir que es una situación anormal, probablemente pueda existir algún choque. Los sponsors tienen que ser conscientes que estamos haciendo algo atípico, no reconocer ello supondría incurrir en esta serie de comentarios y temas contrariados. En situaciones normales, la localía rige mucho el tema de marketing, en este formato no habrá esa condición. Asimismo, al coexistir marcas, tendrán una mayor exposición, porque no solo serán mostrados cuando juegan de locales, será en todos los partidos.

-El 8% correspondiente a regalías ha causado suspicacias, ¿bajo qué concepto se aplica?

Es un punto que no debería causar polémica. Es una licencia, asimismo lo hace la Premier League cuando usan su marca. Es como si Alianza Lima venda vasos con su logo, cobra regalías. Es una fuente de ingreso de todas las organizaciones deportivas, sucede con el Mundial, los Juegos Olímpicos, etc. Es una figura normal y transparente.

-¿Estas políticas podrían perdurar en el tiempo o es un hecho que solo se aplicarán para el 2020?

No es la primera vez que la Liga 1 va a exhibir sus marcas. Lo hace continuamente en todos los partidos. Siempre está la valla de la Liga 1 Movistar y todas las activaciones son con el logo del certamen. En conferencias también aparecen los sponsors. Esto es algo profesional, así funcionan los torneos del mundo. En Colombia, la Dimayor tiene ciertas vallas en todos los estadios, la Premier funciona igual, LaLiga también. Esto es parte de la formalización, este manual lo indica así. Todas estas políticas son para este 2020, no puedo decirte si continuará alguna en 2021.

-Siguiendo el manual con el que se rigen, en el ítem d) del punto 3, la FPF obliga a los clubes a entregar cinco camisetas firmadas por todos los jugadores, ¿bajo qué concepto se realiza?

Este manual es del 2018. Ahora que se generó una polémica recién han leído el manual, cuando se pudo haber precisado en 2018. Todos los clubes lo han venido cumpliendo a cabalidad. Esto se hace para que la liga haga promociones, diferentes actividades en redes sociales, entre otros. Vale la pena aclarar que el grupo que realizó este manual es muy capacitado, siempre lo he reconocido. Es muy similar al de FIFA, Conmebol o la Champions. Formalizar lo informal tiende a generar convulsiones.

-En cuanto a la televisión, ¿TV Perú transmitirá los partidos de la Liga 1?

Es una información que no manejo y no me corresponde emitir. Lo que te podría afirmar es que los equipos que tienen contratos con el Consorcio serán respetados.

-¿Han considerado poner figuras de cartón con las imágenes de los hinchas como estrategia de marketing en la Liga 1?

Ninguna posibilidad. Esto responde a una razón: el protocolo. Este es muy reducido en cuanto al aforo, la mayoría de los presentes en el estadio son los jugadores y cuerpo técnico. La presencia de organizadores es mínima. Las personas que van a poner las vallas también son mínimas, para un partido normal eran diez, ahora solo podrán ser dos. Por eso mismo, no podremos poner inflables o el tapete del mediocampo que es muy solicitado por las marcas. Resulta imposible colocar cartones en las graderías.

-¿Y para la selección peruana en las Eliminatorias?

Es muy prematuro. No sabemos como será el protocolo y los aforos. Espero que más adelante podamos analizarlo.

-Antes de ayer, el Consejo de FIFA afirmó que las Eliminatorias Sudamericanas, en principio, se mantienen para setiembre, ¿esto ha trastocado algún plan en la FPF?

Los abonos, un producto nuevo en la FPF, tuvo muchísimo éxito. En total suman 14 mil abonados, algo nunca visto en el fútbol local. Esto generó dudas, nosotros estamos esperando las directrices oficiales de FIFA y Conmebol para comunicar la decisión final. Hasta el momento no nos hemos pronunciado porque no queremos crear una doble información en torno al extorno del dinero en caso se juegue a puertas cerradas. A ellos hay que decirles que su dinero está ahí, no ha sido designado a ningún presupuesto.

