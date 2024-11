El sueño de debutar a nivel profesional en el fútbol es visto desde muy cerca para un jugador de la reserva. Solo queda un escalón para alcanzar el objetivo que muchos persiguen desde niños. No obstante, hay casos atípicos como el que se produjo el pasado domingo 27 de octubre, en Tarapoto, cuando tres jugadores de Unión Comercio realizaron su primera aparición, pero con un resultado histórico a favor de su rival, Sporting Cristal. Cuatro días después, los moyobambinos volvieron a caer goleados, esta vez 7-0 ante Cienciano en el Cusco.

Diego López, arquero de 19 años, Alexander Vinces, extremo de 22 años, y Giacomo Ugarelli, volante de 20 años que ingresó en el complemento, hicieron su debut en un equipo donde los jugadores más experimentados presentan un promedio de 25 partidos en lo que va de la temporada que se cierra este fin de semana.

Héctor Zeta (30 años), Denilson Vargas (25 años), Osama Jiménez (22 años) y Josué Torres (20 años) eran los llamados a liderar al ‘Poderoso de San Martín’, pues dentro del plantel —padeció varias salidas de jugadores experimentados en pleno desarrollo del Torneo Clausura por decisión del dueño del club tarapotino—, eran los jugadores con más roce en lo que va de la temporada y dos de ellos con varios años entre la Liga 1 Te Apuesto y la Liga 2.

Estos cuatro jugadores debían comandar a otros siete futbolistas menores de 21 años que como máximo sumaban cuatro duelos en la máxima categoría del fútbol peruano. Aquella medida de la directiva del club de San Martín, que ya había perdido la categoría, fecha atrás, fue fulminante para los que estuvieron en el campo. Cristal salió a jugar con sus mejores hombres y dejó claro que iba a respetar a su rival brindando su mejor versión, el lapidario 12-0, la goleada más importante de la historia en el fútbol peruano.

En el post partido no hubo algarabía, ni festejo alguno de un miembro celeste. Es más, la TV mostró al capitán Irven Ávila yendo hasta al arco de Diego López para darle fuerza, para levantarlo tras esa dura caída. El preparador de arqueros de la SC, Augusto Rossel, y el portero del equipo bajopontino, Diego Enríquez (22 años), también se acercaron hasta el debutante para brindarle su respaldo.

Y es que tras esta aparatosa caída hay muchos puntos que afectan a los jugadores que recién están iniciando su carrera. Precisamente, para conocer más detalles de cómo revertir este mal momento, de cómo volver a encontrar esa chispa con el deporte que más les apasiona, conversamos con dos especialistas en la materia.

Los verdaderos culpables

“Tras este tipo de situaciones, lo primero que hay que hacer es apoyar, ayudar a los jóvenes, sobre todo psicológicamente. Es muy importante que el grupo trabaje con un psicólogo. Las circunstancias permitieron este escenario, el cual no es normal. Todo futbolista que tiene aspiraciones, que tiene la opción de debutar en el fútbol profesional puede ganar, empatar o perder, pero no de la forma en la que se vio en Tarapoto”, comenta Juan José Oré, exentrenador de menores de la selección peruana.

Para Oré los principales culpables de este resultado no son los jugadores de Unión Comercio, sino los directivos, que no ven más allá de sus ojos, pues la noticia a dado la vuelta al mundo y el fútbol peruano ha quedado, otra vez, mal parado por su falta de competitividad y profesionalismo de parte de las instituciones.

“Cuando más adelante ese debutante destaque y brinde una entrevista, por ahí le preguntan por su debut y lo primero que se va a recordar es que se inició cayendo 12-0. Eso no le cae bien a nadie. Es una anécdota nefasta. Lamentablemente así está nuestro fútbol y es una pena que en lugar de ayudar a los jóvenes estamos hundiéndolos, afectando su moral. Todo esto es culpa de los dirigentes, aunque no le llamemos así, pues son personas sin pudor, no les importa nada” , agrega el entrenador que dirigió a la Bicolor en el Mundial Sub 17 Corea del Sur 2007.

Como se recuerda, en la previa del Unión Comercio vs Sporting Cristal, por la penúltima fecha del Clausura, el vicepresidente del cuadro tarapotino, Christian Chávez, hijo del presidente y dueño del club (Fredy Chávez), arremetió en redes sociales contra sus exjugadores y adelantaba que seguro perdían por varios goles.

“Último partido en casa de Liga 1. Seguramente nos vamos a comer una goleada, pero prefiero jugar con estos jóvenes que tratan de salir adelante que jugar con vendidos y borrachos. Para el año (siguiente) volvemos con más fuerza. Unión Comercio toda la vida”, escribió.

De acuerdo con Juan José Oré, este tipo de actos evidencian que en el ‘Poderoso de San Martín’ hacen falta profesionales que puedan sostener un plan en el presente y futuro. No solo se trata de contar con el dinero y a partir de ahí tener toda la potestad en cuanto a las decisiones deportivas, como ha sucedido en el club de San Martín, que es manejado de forma familiar.

“No hay un estatuto, no hay una junta directiva como había antes en los clubes, donde no solo estaba el que ponía la plata, sino también el presidente, el tesorero, el jefe de equipo y una comisión de fútbol en el que te apoyas en muchas voces, que siempre buscan lo mejor para la institución. La federación debería ponerse más drástica, más fuerte para que eso no vuelva a suceder. Castigar a los que en ese momento están a cargo del club para evitar este tipo de escenarios” , agrega.

En cuanto al aspecto deportivo, Oré también deja claro que hay una amplía diferencia en la preparación en menores de un equipo grande con la de provincia.

“No es culpa de los jóvenes, es culpa del sistema. A los clubes no les interesa realmente el trabajo de menores, de base. Ellos captan chicos de la zona, con una edad ya mayor para lo que es trabajo de formación, pero para salir del apuro, ya los hacen jugar reserva y no tienen el trajín, ni el rendimiento para afrontar esta categoría. Por eso es la diferencia con Cristal, la ‘U’ o Alianza. Así, si tú trabajas bien, a los 15, 16 o 17 años ya puedes debutar en primera, pero en provincia observas a chicos de 20 años en la reserva. Ahí se refleja que algo no está bien” , finaliza.

El trabajo mental

Juan José Oré asegura que la primera intervención luego de una derrota como la que sufrió Unión Comercio ante Sporting Cristal (12-0) es del psicólogo. No se equivoca el entrenador, pues Julio César Peche, especialista en la materia, con énfasis en lo deportivo.

“Es lamentable y es triste que todo lo que son categorías menores de la Liga 1, Liga 2, Copa Perú, que tienen divisiones de menores, no cuenten con profesionales capacitados en psicología deportiva. Fundamentalmente para entender el proceso de desarrollo, prepararlos mentalemente en lo que puede ser derrotas, triunfos o empates, también pérdidas de campeonatos. Todo joven tiene la aspiración de llegar a un club profesional, pero no se le prepara mentalmente”, asegura.

El doctor Peche sostiene que lo que los directivos han expuesto a estos jugadores y señala que una figura importante del balompié, ya sea de la zona, de otro club de la Liga 1 Te Apuesto o un exjugador debería haberse reunido con el plantel que salió al frente de esta situación atípica.

“Faltó, de repente, una persona mediática del fútbol para ayudar no solo al arquero, que se vio muy afectado, sino a todos en conjunto. Llamarlos a una reunión, una invitación grupal, una especie de almuerzo. No realizar un reconocimiento porque le metieron 12 goles, sino como un refuerzo de que en la vida para conseguir algo que uno desea tiene que pasar por situaciones de esta naturaleza, que serían los obstáculos o las piedras que se tiene que enfrentar uno para llegar al éxito” , sostiene.

El psicólogo, que ha trabajado en Sporting Cristal y Alianza Lima, adelantó que esta lamentable derrota podría provocar casos de abandono del fútbol tras lo sucedido en Tarapoto, el pasado 27 de octubre, en la penúltima fecha del Clausura.

“La verdad que era un partido entre un equipo como Sporting Cristal, con jugadores de renombre, frente a unos calichines. Entonces, poner en ridículo esas cosas pueden ser fatales porque si el joven no está bien preparado para soportar la frustración, lo que es el fracaso, algunos se pueden desencantar y dejar el fútbol. Otros pueden soportarlo, llegar hasta Copa Perú y ahí quedarse. El fracaso como fracaso es una cuestión dolorosa. Si yo no consigo una meta yo siento que he fracaso”, comenta.

