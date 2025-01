Después de múltiples ediciones de los Juegos Olímpicos, la delegación peruana, el país, arribó a París 2024 con mucha expectativa por conseguir una medalla a través de Kimberly García. La huancaína se presentó al megaevento deportivo como la mejor marchista de los 20 kilómetros femenino. No obstante, García presentó problemas estomacales que le pasaron factura durante la prueba y la ilusión que tenía ella, su familia y toda la nación de subirse al podio, se desvaneció.

Kimberly García lideró carrera en los primeros kilómetros de los 20k de la marcha atlética en París 2024. (FOTO: IPD).

La última imagen de ‘Kimy’ es en la Plaza de Trocadero de París, cuando culminó en el decimosexto lugar. García, pese a sus dificultades, decidió culminar la prueba por honor. Días después, el 7 de agosto, se vio una mejor versión de la atleta nacional, pues estuvo cerca de la medalla de bronce en los relevos mixtos de la marcha atlética, junto a César Rodríguez.

Tras esa participación olímpica, la tercera de forma consecutiva, se generaron muchas interrogantes respecto a su futuro, si seguiría compitiendo de forma profesional o si le daba fin a su carrera deportiva. La marchista de 31 años conversó con Deporte Total y dejó claro que todavía está detrás de conseguir su sueños, aunque ahora su plan de afrontar sus objetivos han cambiado.

¿Cómo te encuentras ya después de alrededor de seis meses de haber competido en París 2024?

Bueno, ya ahora me encuentro mucho más tranquila. Creo que ya de alguna u otra manera he dejado o he asimilado lo que ha pasado (en los Juegos Olímpicos). Estoy mucho más tranquila, proyectándome a nuevos objetivos para este año.

Cerraste tu año deportivo con los Juegos Olímpicos...

En el 2024 ya no tuve otra competencia (después de los Juegos Olímpicos). Me desconecté también un poco de los entrenamientos, de todo tipo de preparación para poder pensar, estar más tranquila, relajarme un poco también porque eso es bueno, despejar un poco la mente. Habrá sido un mes y medio o un poco más. Luego, volví a entrenar.

¿Repetiste el mismo plan de Tokio 2020 cuando te refieres a que dejas un poco de lado los entrenamientos?

En realidad Tokio fue muy distinto porque cuando culminó mi participación me encontraba sin entrenador, sin nada. Entonces, la verdad es que no me di tanto descanso ahí. Sí estaba súper triste, pero después, conversando con mi familia, con mi papá, decidí seguir entrenando y salí a buscar un entrenador y me comuniqué con Andrés (Chocho), mi actual entrenador. La verdad que en ese entonces no descansamos. Desde que dijimos, “ya, vamos a entrenar”, lo hice a alto nivel. Ahora sí me he dado un tiempo prudente para despejarme. De igual forma, ya estoy entrenando con Andrés y hemos ido de a poco.

La gran mayoría en el Perú se quedó solo con tu participación en París 2024, pero no conocen el desgaste mental que tuviste durante ese ciclo olímpico para llegar al más alto nivel de la marcha atlética mundial…

La verdad es que tienes que ser bastante disciplinado con tus entrenamientos, con tus descansos. Realizar fisioterapia, tiempos de recuperación, una correcta alimentación. No puedo comer a la hora que quiera. Tengo que tener todo bien establecido, programado. Lo he hecho así por casi dos o tres años.

Inclusive a veces no tuviste ni tiempo para poder conversar con la prensa…

A veces los periodistas piensan que no quiero dar entrevistas, pero no es así (risas). Mis entrenamientos son muy complicados. Usualmente cuando viajo me preguntan cuándo estaré por Lima, porque obviamente tengo que pasar por la capital, pero es complicado darse un tiempo para esa charla porque tengo programado seguir con mi plan de entrenamiento, el mismo que sigo en Huancayo, lo hago en Lima o en la ciudad en la que me toque estar. Y luego tengo que descansar. Es una rutina diaria lo que yo realizo, es lo mismo lo que yo hago todos los días.

Te manejas durante varios años con una misma rutina…

Y en realidad es súper desgastante, pero me gusta lo que hago. Otros dicen que es muy sacrificado, pero a mí no me gusta mucho usar esa palabra porque es algo que a mí me apasiona. Es verdad que me alejo de la familia y todo ello, pero es por un objetivo y un sueño que yo tengo.

Tu familia es la que te llevó a la marcha atlética a los seis años, ¿cómo están ellos tras tu participación en París 2024?

Obviamente, después de la competencia, ellos también han sentido ese dolor, al igual que yo. Lo primero que hice después de la competencia fue hablar con mi papá, que siempre lo hago. Ya sea bueno o malo el resultado, siempre converso con él y siempre me da esa tranquilidad. Obviamente yo lo sentí súper dolido. Mi familia estaba triste. Ellos me contaron también sus sensaciones y fue horrible. Ahora ellos también han superado ese resultado. Lo hemos superado juntos.

¿Fue igual de doloroso que Tokio 2020?

Creo que esta vez fue, incluso, más doloroso porque sabía que la tenía (la medalla). Estaba preparadísima. Creo que solo era ir a París, competir y la medalla ya estaba acá, pero no se dio. Dios sabe porqué hace las cosas así.

El presente con el que arribaste a París te invitaba a soñar con el podio… Eras la primera y hasta única opción a medalla en la previa de París 2024…

Si tú lo pintas así, claro, era un escenario muy bonito. Yo estaba en mi mejor forma deportiva. Mentalmente me sentía muy bien y reconocía toda la presión que había hacia mi persona. Yo trabajé mucho con mi psicólogo, con mi entrenador. Sabíamos que esa presión era bastante fuerte y que todo ello no nos iba a detener, a parar. Trabajamos en eso, pero fueron otros factores que a veces uno ni lo tiene en mente.

Ya superado todo este episodio, te estás enfocando en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028…

No quiero enfocarme ni pensar en Los Ángeles 2028 porque falta mucho y pueden pasar muchas cosas. Mis objetivos serán por años. El 2025 será el Mundial de Atletismo, que se desarrollará en Tokio. Se disputará la prueba de 20 y 35 kilómetros. Entonces, en marzo voy a ir a buscar la marca clasificatoria para los 35k porque el de 20k ya lo tengo.

¿Esa marca clasificatoria de 35k para el Mundial lo buscarás en una fecha del circuito de la World Athletics?

Sí. Voy a ir a buscar la marca y también a ganar. La idea también es conquistar ese circuito mundial que se corre todos los años.