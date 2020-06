El impacto que ha generado la pandemia del coronavirus ha afectado directa o indirectamente a millones de personas en el mundo. En propias palabras del peruano Gabriel Costa se conoció que el atacante del Colo Colo vive un verdadero drama en Chile: no le están pagando y tiene que desembolsar dinero por el alojamiento.

“Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema”, contó a El Mercurio. Y es que el exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima no viene recibiendo el pago de cesantía de parte de la AFC (Administradora de Fondos de Cesantía de Chile).

“Es duro (…) Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol (…) Habrá que esperar”, agregó el jugador que hoy se encuentra en Chile en medio de la incertidumbre.

Cabe mencionar que Gabriel Costa no es el único extranjero que viene pasando por la misma situación, sino que los argentinos Nicolás Blandi y Pablo Mouche tienen la misma situación en el país sureño.

Gabriel Costa, el jugador uruguayo nacionalizado peruano logró su convocatoria a la selección mayor luego del mundial de Rusia 2018 donde le llenó los ojos a Ricardo Gareca y se convirtió en una de sus piezas de ataque en el combinado nacional.

