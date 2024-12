Cada vez falta menos para el inicio del LAAC 2025. El último miércoles se presentó el Latin America Amateur Championship, que volverá a la Argentina. Del 16 al 19 de enero, los mejores golfistas aficionados de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe buscarán quedarse con el trofeo en el Pilar Golf de Buenos Aires, sede a la que regresa 10 años después de la edición inaugural del campeonato, que se celebró en 2015.

El evento contó con la presencia de Mark Lawrie (The R&A/LAAC), Pablo Lozada (AAG), Matías Rómoli (Pilar Golf Club), Vicente Marzilio, jugador argentino con dos top 5 en sus tres presentaciones, y periodistas de distintos medios locales y regionales.

“El crecimiento del campeonato en estos diez años superó todas nuestras expectativas. El nivel de los jugadores es cada vez más alto”, señaló Lawrie.

En tanto, Marzilio comentó que “la presión que genera la posibilidad de jugar tres Majors es enorme para todos los jugadores. Llego en un gran momento y el objetivo es volver a pelear el título el último día”.

Empieza la cuenta regresiva.



Para la edición que se viene del LAAC, Perú contará con dos representantes: Patrick Sparks y Mauricio Tello. Sparks (23 años) participará por tercera vez en el campeonato. En 2024, finalizó su carrera en la Universidad de Carolina del Norte con un 6to lugar en el Colonial Athletic Association Individual Championship. Un año antes, en 2023, ganó ese mismo campeonato y registró tres Top-3 en eventos del Ranking Mundial de Golf Amateur de nuestro país.

Por su parte, Tello (17 años) participa por segunda vez en el certamen. En cada uno de los últimos dos años, ha ganado al menos cinco torneos del Ranking Mundial de Golf Amateur. En 2024, ganó el Campeonato Nacional Juego por Golpes de Menores de Perú y terminó T-15 en el Campeonato Sudamericano Juvenil en Uruguay. En 2023, ganó el Campeonato Juvenil de Chile y terminó T-13 en el Campeonato Sudamericano Juvenil en Bolivia.

Inaugurado en 1992 y diseñado por el Grupo Ronald Fream, Pilar Golf se encuentra a unos 60 kilómetros al norte de Buenos Aires. El campo, que cuenta con 27 hoyos, ha albergado grandes campeonatos, entre ellos el Abierto de la República, eventos de la PGA de Argentina, múltiples ediciones del Women’s Amateur Latin America y la edición inaugural del Latin America Amateur Championship. Además, es la sede de las oficinas de la Asociación Argentina de Golf.

Como se recuerda, el LAAC, fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA en 2014, fue creado para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El campeonato se traslada cada año a los mejores campos de golf con la participación de los jugadores amateurs más destacados de la región. El campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament, y exenciones para The Open y el U.S Open.