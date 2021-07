Conforme a los criterios de Saber más

Empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Perú escribirá una nueva historia en sus páginas deportivas. Serán 35 atletas nacionales los que se codeen entre los mejores del mundo. El estar en los Juegos Olímpicos ya es una logró en sí mismo, pero la medalla es un viejo sueño que nos persigue. Este año, al otro lado del mundo, nuestros compatriotas buscará cumplir el sueño y traer alguna presea a nuestras tierras.

La última vez que Perú se subió al podio en unos Juegos Olímpicos fue en Barcelona 1992. Hace largos 29 años. Juan Giha, en la modalidad de Skeet en tiro, ganó la medalla de plata. Ninguno de los 16 peruanos que llegaron (12 hombres y 4 mujeres) pudieron hacer lo mismo. Hoy la delegación peruana no duda en tener esas chances. El surf, karate y el atletismo van con esa bandera.

Serán nuestros vigésimos Juegos Olímpicos, y tenemos a la cuarta delegación más grande de nuestra historia. Se habla de Londres 48, se habla de Seúl 88 y, esperamos, se comente a partir de ahora también de Tokio 2020 no solo por ser los Juegos de la pandemia, si no por cómo el deporte pudo realizarse a pesar de ella.

Medallas Deportistas Tiro: 3 Edwin Vásquez – oro – Londres 48

Francisco Boza – plata – Los Ángeles 84

Juan Giha – plata – Barcelona 92 Vóley: 1 Selección femenina – plata - Seúl 88

Carlos de Candamo fue el primer peruano en estar en una cita olímpica. Lo hizo en París 1900, en los Segundos Juegos de la Era Moderna; también fue la primera aparición de nuestro país en el torneo.

“Hijo del emabajador peruano en París, Carlos de Candamo fue un amantes de los ‘sports’. Afincado en la capital francesa, le entusiamó la idea de particdipar en esta competencia. Claro que los Juegos de entonces no tienen nada que compararse con los de hoy. Mal organizados, los juegos de París 1900 duraron poco más de cinco meses. Ello complicó la investigación y recopilación de información. Pero hoy está cien por ciento confirmado que De Candamo participó en esos juegos ”, se puede leer en el libro Olímpica del periodista peruano Patrick Espejo.

De Candamo participó en esgrima y, según algunos datos recopilados por el Comité Olímpico Internacional (COI), también en tenis con hándicap, una especialidad de tenis que no ha sido reconocida por el COI.





JUEGOS OLÍMPICOS N° DE DEPORTISTAS PERUANOS

PARTICIPANTES París 1900 1 Berlín 1936 60 Londres 1948 42 Melbourne 1956 8 Roma 1960 30 Tokio 1964 24 México 1968 30 Múnich 1972 20 Montreal 1976 13 Moscú 1980 30 Los Ángeles 1984 36* Seúl 1988 21 Barcelona 1992 16 Atalanta 1996 30 Sídney 2000 22 Atenas 2004 12 Beijing 2008 13 Londres 2012 16 Río 2016 29 Tokio 2020 35 * Más 3 tenistas en

torneo de exhibición Fuente: COP

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 confirmó el primer caso positivo por COVID-19 en la Villa Olímpico de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Si de Candamo fue el primero, Francisco Boza Dibós (tiro) fue el peruano con más presencias en los Juegos Olímpicos con 8. Mientras que en la rama femenina el logro es para Paloma Schmidt (regata) con 4 apariciones. “Los Juegos Olímpicos para mi han significado lucha, perseverancia y entrega. El primero fue un sueño de niña cumplido y para los siguientes dejé de lado muchas cosas como ponerle pausa a mis estudios, alejarme de mi familia. Pero son cosas que no me pesaron, no las tomo como un sacrificio, son decisiones consecuentes con la idea de ser una deportista profesional”, declaró Schmidt a El Comercio desde Tokio.

“El deporte en el Perú no es un camino de rosas. Siempre tuve muchos impases y dificultades, no solo en lo deportivo sino también en lo administrativo. Pero al final, cuando llega el momento de representar a tu país ante el mundo, sabes que todo valió la pena. Es como una droga estar en los Juegos Olímpicos”, agregó.

Presencias Deportistas Más presencias Francisco Boza - 8 Más presencias en actividad Paloma Schmidt - 4

Presencias Deportistas Con 8 Francisco Boza - tiro Con 6 Juan Giha - tiro Con 4 Antonio Vega - Tiro

Rosa García - Vóley

Natalia Málaga - Vóley

Paloma Schmidt - Vela Con 3 10 Con 2 41 Con 1 326 DEPORTISTAS OLÍMPICOS 383 Fuente: “Olímpica”, de Patrick Espejo

Con respecto a los deportes, atletismo y tiro son los que más veces fueron a los Juegos Olímpicos: 17 asistencias cada uno. Son seguidos por natación (15), pesas (10), lucha (9) y esgrima (8).

Deportes Presencias Juegos Atletismo 17 1936, 1948, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Tiro 17 1936, 1948, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Natación 15 1936, 1964, 1968, 1972, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Pesas 10 1948, 1968, 1984, 1988, 1992, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Lucha 9 1972, 1980, 1984, 1988, 1996, 2004, 2008, 2016, 2020 Esgrima 8 1900, 1936, 1948, 1968, 1972, 1984, 2008, 2020 Ciclismo 7 1936, 1948, 1964, 1972, 1984, 1990, 2020 Remo 7 1960, 1964, 1984, 2004, 2012, 2016, 2020 Vóley 7 1968, 1976, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000 Vela 6 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Judo 6 1984, 2000, 2008, 2012, 2016, 2020 Boxeo 6 1936, 1948, 1968, 1972, 1992, 2020 Bádminton 5 1996, 2004, 2008, 2012, 2020 Tenis de mesa 4 1988, 1992, 1996, 2004 Taekwondo 3 2008, 2012, 2016 Tenis* 3 1992, 2004, 2020 Básquet 3 1936, 1948, 1964 Gimnasia 2 2016, 2020 Clavados 2 1936, 2000 Fútbol 2 1936, 1960 Pentatlón 2 1936, 1992 Surf 1 2020 Skateboarding 1 2020 Karate 1 2020 Canotaje 1 1992 Equitación 1 2016 * Estuvo como exhibición en Los Ángeles 1984 Fuente: “Olímpica”, de Patrick Espejo

Con una delagación de 35 compatriotas, Perú buscará dejar en alto la bandera bicolor al otro lado del mundo. Tokio nunca estuvo tan cerca de nosotros. El sueño de subir al podio está más cerca que nunca para el deporte nacional. A partir de ahora todo la país se unirá en una sola voz: ¡Vamos Perú!

Perú en Tokio 2020

8 atletas en acción, la disciplina con mayor cantidad de representantes, pero solo en dos modalidades: maratón y marcha

En 3 de los cuatro nuevos deportes tenemos presencia: Surf, Karate y Skate. Solo faltó Escalada

5 veleristas en competencia, en cuatro modalidades

4 surfistas clasificaron, el máximo permitido para una delegación en esta disciplina

31 años después el ciclismo vuelve a tener presencia

28 años después el tenis vuelve a ser olímpico, desde Horna en Atenas 2004

25 años pasaron para que el boxeo nacional vuelva a unos Juegos, desde Rossel en Atlanta 96

6° participación seguida de la vela, en cuatro estuvo Paloma Schmidt

5° participación consecutiva de pesas, la 4° del judo

2° vez consecutiva de la gimnasia en Juegos, las dos gracias a Ariana Orrego

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Boca Juniors le dijo a adiós a la Copa Libertadores tras perder en penales ante Atlético Mineiro, en el choque de vuelta de octavos de final del torneo. La llave ya se cerró, sin embargo el polémico arbitraje quedará en el recuerdo.