Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors la temporada 2020 y tras dos años en el plantel, el defensor peruano habló acerca de la exigencia que siente a lo largo de todo es tiempo en el equipo. Llegó bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo y hoy es dirigido por Sebastián Battaglia.

“No me imaginaba tanta presión antes de venir, pero sí, te abruma mucho, por eso casi no veo noticias, evito eso, sé que en su momento me pegaron mucho, es entendible, es el trabajo de ustedes, de los periodistas. Como te levantan también te bajan muy rápido, lo tengo claro. Pero fuera de eso me siento muy bien en el club, con la dirigencia, con el Consejo”, dijo en entrevista a ESPN.

Carlos fue cuestionado por los hinchas en varios partidos. Tras un mejor momento y con más estabilidad en el equipo, el ‘León’ habló de las críticas que recibió: “Me siento más tranquilo con mi rendimiento. Sé que el primer año tuve algunos que otros errores en los partidos. Un error por partido que salía en la foto, como se dice, y entiendo que me hayan criticado por eso”.

En deuda en la Copa

El gran anhelo en Boca Juniors es ganar la Copa Libertadores, competencia que no consiguen desde el 2007. El presente en el torneo de clubes no es bueno y están obligados a ganar en su visita a Always Ready.

Sobre el partido en Bolivia, Zambrano señaló: “En la Copa Libertadores nos está costando. En Bolivia hay que ganar sí o sí”. Boca Juniors suma dos derrotas y un triunfo en la Copa. Tiene 3 puntos y está en la última ubicación del Grupo E.

VIDEO RECOMENDADO FIFA+ es el reciente lanzamiento de la institución que preside Gianni Infantino. La plataforma contará con un amplio catálogo con horas de fútbol para todos los fanáticos.