Solo faltan horas para ver a la selección peruana jugar su segundo partido de la Copa América 2024. Este martes 25 de junio, desde las 5 p.m. (hora peruana), el equipo dirigido por Jorge Fossati enfrentará a Canadá por la segunda jornada del grupo A del torneo continental. Y, a propósito de ello, Cristóbal Soria, conocido panelista de El Chiringuito, se refirió a lo que podría suceder en este partido. Además, se animó a señalar quién podría ganar.

En una entrevista con Movistar Deportes, Soria aseguró que Perú debería ganar este partido, pese a que considera que esta generación de la Blanquirroja no tiene los mejores futbolistas.

“Veo a la Selección Peruana muy flojita, creo que no es la mejor generación. Confío de que mañana le gane a Canadá y también pase la fase de grupo, que es un motivo para celebrarlo”, indicó Cristóbal.

¿Cuál es el canal que transmite Perú vs Canadá hoy?

América TV es el canal de televisión que pasa la transmisión del partido de Perú vs Canadá por señal abierta, gratis para todos los residentes en Perú. El Canal 4 también se encuentra gratis por internet en el app América tv GO. Mira aquí qué canal es América TV en Perú.

Cuáles son las bajas en la selección peruana para jugar ante Canadá

Jorge Fossati no cuenta a disposición con Luis Advíncula, quien se retiró lesionado ante Chile, mientras que Renato Tapia es la baja de peso del equipo de todos, luego de no llegar a un acuerdo con la FPF sobre las garantías por su participación en el torneo. Asimismo, Yoshimar Yotún no pudo ser parte del grupo por una lamentable lesión.

Lista de convocados de Perú para la Copa América 2024

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero.

Defensas: Luis Abram; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano y Aldo Corzo.

Volantes: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe y Christian Cueva.

Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero.