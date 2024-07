Jorge Fossati fue enfático en señalar que no opinará nada respecto a ciertas conductas de los convocados a la selección peruana, mientras no se encuentren concentrados.

Eso sí, dijo que esto siempre y cuando no perjudique su rendimiento profesional, porque en ese caso no será citado.

“Puedo tener mi opinión de lo que me parece que está bien o está mal, pero cada uno tiene su personalidad, tengo mi manera de ser y pensar, pero no me voy a referir a ningún caso, cuando no están bajo nuestras órdenes qué es lo que hace cada uno con su vida”, respondió Fossati en conferencia de prensa.

“Si la vida privada atenta contra su vida profesional desde nuestro punto de vista no estará convocado, en este caso puedo tener discrepancia con ellos desde otro ángulo”, añadió.

Si bien no quiso personalizar el tema, se refirió a la salida nocturna de Christian Cueva y André Carrillo, apenas unas horas después de llegar a Lima, tras la eliminación de la Copa América.

PRESENTE DE CUEVA

Fossati, también resaltó el trabajo que se hizo con Christian Cueva y la buena predisposición que mostró el futbolista desde el inicio de su rehabilitación en Videna.

“Ha crecido y mejorado mucho no tengo dudas. Ya se escapa de nuestras manos, porque la siguiente fase es que se incorpore a un plantel y juegue”, apuntó.