En tiempos donde el hincha peruano busca culpables y explicaciones, y muchos juegan a ser jueces y técnicos en redes sociales, toca caminar con cuidado para no caer en el alarmismo ni la esperanza inútil. Lo ideal es escuchar a voces autorizadas y una de ellas es Ramón Mifflin, quien fue mundialista con la Bicolor en México 70, formó una de la mejores volantes del torneo junto al gran Roberto Chale, compartió equipo con el mítico Pelé en el Santos de Brasil y fue un trotamundos de aquellos en los 60 y 70′s. El ‘Cabezón’, como también se le conoce, apuntó a la falta de gol de Perú, el sistema usado por Jorge Fossati, la vigencia de Paolo Guerrero, la actualidad de Christian Cueva y el panorama que se viene por Eliminatorias.

Ramón Mifflin, Percy Rojas, Roberto Chale, Hugo Sotil, Héctor Bailetti delantera de la selección peruana. (GEC Archivo Histórico)

-Perú no hizo goles en la Copa América y solo marcó uno en los últimos 10 partidos oficiales. ¿Es un mal momento de los delanteros?

Creo que no están rindiendo como se esperaba. Los volantes no tienen llegada. Se limitan a marcar, pero no hay creación al medio. Cueva no está en condiciones para asumir (esa función). Por ahora, Perú debería jugar sin un ‘10′. No todos los países tienen un futbolista así, ahora prefieren a jugadores atletas.

-¿Cree que el sistema que usa Fossati es el indicado para esta selección?

Lo que pasa es que Fossati está descubriendo cosas. Para eso ha sido la Copa América. Yo te digo una cosa: este país es muy desesperado, muy ansioso . En otros países de primer mundo como Italia, que fue eliminada de la Eurocopa, no pasó a cuartos de final y se acabó. Acá hacen un drama como si tuviéramos jugadores de máximo nivel. Hay que tener paciencia, hay que buscar posición a algunos jugadores, pero plantel tenemos. Hay jugadores para conformar un equipo competitivo. Tenemos que darle tiempo al profesor.

-¿Considera que hubo un avance con la llegada de Fossati?

Fossati tiene muy pocos partidos con el equipo. Hay mucho opinólogo, todo el mundo quiere tener la verdad. Hay que darle tiempo. Él está en búsqueda de un once. A Ricardo Gareca le tomó siete años conformar un equipo sólido. Hay que dejarlo trabajar , que siga buscando su once. Está probando a Reyna, al ‘Tunche’, a Advíncula por izquierda, al danés (Sonne). Tenemos jugadores. No lo puso tanto a Grimaldo, pero ya sabe lo que rinde. Hay que dejar que las cosas vayan por su propio curso.

-¿Todavía necesitamos gente de experiencia como Guerrero?

Mira lo que está pasando en la Eurocopa: aparecen jugadores jóvenes que van agarrando más experiencia. No es por nada, pero cuando nosotros fuimos al Mundial de México 70, más de la mitad del equipo tenía menos de 25 años. No éramos chicos, ya teníamos de 20 años a más . El ‘Nene’ Cubillas tenía 21. Los mayores tenían 27 o 28 años. Entonces, no es correcto decir que debemos tener 30 años para lograr esa experiencia. Al jugador, desde que comienza a competir, hay que dejarlo que crezca.

Perú no hizo 1 gol en sus 10 últimos duelos, la peor racha de su historia (Foto: AFP). / CHRIS ARJOON

-Piero Quispe tiene esa edad. ¿Se le exige mucho?

Tiene 22 años y debe seguir jugando hasta que logre asentarse en la selección. Que agarre jerarquía y nivel internacional. Es verdad que debe corregir cosas, como jugar menos por los laterales y encarar más. Hay cosas por trabajar, pero eso va a la par de los partidos.

-Por lo sucedido en las Eliminatorias y la Copa América, ¿qué le gustaría ver en esta selección?

Que sea organizada, que tenga un estilo de juego, una identidad. Y eso se alcanza con buen nivel. Prepararse bien físicamente para rendir en la cancha. No podemos estar cambiando de técnico a cada rato y hacer un drama porque el equipo todavía no está. Hay que mejorar los rivales, no jugar amistosos contra El Salvador, Nicaragua, entre otros, sino con equipos de más nivel sudamericano.

-Debido al tiempo de trabajo y lo que viene, ¿el recambio generacional tendrá que aparecer en las Eliminatorias?

Tenemos poco tiempo. Si no podemos (clasificar al Mundial), será intentarlo en las próximas Eliminatorias. Pero ya tendremos jugadores como Reyna, Grimaldo, Cartagena, Quispe, Sonne más afianzados. Son jóvenes que deben crecer en la cancha.

-Hay ser sinceros y decir que Colombia y Ecuador, nuestros rivales en septiembre, están en mejor nivel que nosotros...

Tenemos que hacer fútbol para mejorar. Es la única manera. Antiguamente, hicimos una gira todos los del Mundial de 70 y perdimos casi todos los partidos, pero fuimos agarrando nivel. Enfrentamos a Rumania, Hungría, entre otros más. Hicimos una vuelta por todo Europa y nos sirvió mucho para competir. Estuvo el ‘Panadero’ Díaz, Juan Carlos Oblitas y más. Competíamos. Jugábamos contra países europeos. Es la única forma: jugar, insistir y darle tiempo a los técnicos para armar a su equipo. No hay que desesperarse. La afición peruana es muy ansiosa, ya quiere resultados.

-El éxito que logró Ricardo Gareca también nos acostumbró a pedir resultados inmediatos...

Fuimos al Mundial y después nos eliminó Australia. ¿Cuál es la gracia? Hay que trabajar y buscar la regularidad del equipo. Si se pierde, que sea jugando bien, no dejándose pasar por arriba. Que los jugadores agarren confianza.

Gareca tampoco ganó partidos con Chile en la Copa América (Foto: AFP). / KARIM JAAFAR

-¿Cueva y Guerrero todavía pueden darle más a esta selección?

Ya cumplieron su ciclo. Hay que ver a jugadores jóvenes. Si Guerrero juega y está al 100%, hay que llamarlo. Pero si no lo está, ¿por qué hacerlo? Le va a malograr el nombre que le ha costado tanto trabajo conseguir. Guerrero es un referente, un histórico. Para terminar mal, mejor no. Ya tuvo su época. No necesita exponerse ni que lo expongan. Él ya hizo su tarea. Estuvo en seis Copas América y nos ha rendido conforme a lo que esperábamos. Y Cueva está lesionado. Ha tenido que operarse. Tenemos un universo grande de fútbol, hay que darle un poco más de importancia al torneo nacional para que levante el nivel del fútbol peruano.

-¿Renato Tapia tomó una buena decisión al no ir a la Copa América?

No podemos depender de un jugador. Él tuvo su problema, pero en la mitad de la cancha tenemos un montón de jugadores. Está Cartagena, Aquino, Yotún. Que se desenvuelvan, porque no podemos depender de Tapia.