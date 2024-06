Perú se reencuentra con Gareca en la Copa América 2024, nada menos que como técnico de Chile, clásico rival de la Bicolor, y al respecto se pronunció Juan Manuel Vargas, quien opinó cuál sería su reacción si se cruzaría con el ‘Tigre’ como contrincante.

“A Gareca lo saludo después que le gane, antes no. Y si pierdo no lo saludo”, señaló el ‘Loco’ en diálogo con Movistar Deportes y sus palabras no pasaron desapercibidas.

“Los jugadores conocen bien a Gareca, qué piensa, cuál es su estrategia, pero todo cambia y creo que todos los partidos son diferentes. Ya pasó. El tema hay que dejarlo ahí, pensar en la selección y pasar por encima al profe (Gareca)”, añadió.

El categórico mensaje de Juan Manuel Vargas en la previa del Perú vs Chile que se jugará HOY viernes desde las 7:00 p.m.🇵🇪🇨🇱



Vía @MSUCCAR… pic.twitter.com/93aOZpaoCz — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 21, 2024

Dos rivales que comparten una enconada enemistad y un nombre en común, el del entrenador argentino Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ se tornó leyenda en Perú al clasificarlo a Rusia-2018, la primera Copa del Mundo de los incas en 36 años, de la mano del ‘Depredador’ Paolo Guerrero.

Desde enero está a cargo de hallarles sustitutos a los héroes de la generación dorada chilena, campeones de América en 2015 y 2016, y de exprimir las últimas gotas de talento a los remanentes de esa camada.

Sin Arturo Vidal y Gary Medel, a quienes no convocó, apuesta por Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Claudio Bravo para comandar un recambio en el que no vislumbra ninguna gran joya.

“Estoy muy enfocado en la importancia de un torneo como la Copa América y eso me ocupa la cabeza, más allá de todo el pasado mío y de que guardo un gran cariño (por Perú)”, afirmó Gareca.

Su llegada ha sido un viento fresco para La Roja, ausente de los dos últimos mundiales, y un trago de amargura para Perú, que no obstante ha mostrado mejoría desde la llegada de Jorge Fossati en diciembre. El uruguayo cuenta con la experiencia de Guerrero, de 40 años, para volver competitiva una plantilla escasa de materia prima.