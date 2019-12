La Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana Sub 23. En el comunicado aparece como “decisión técnica” pero el tema va mucho más allá. En Deporte Total estamos en condiciones de afirmar que el motivo fue un acto de indisciplina del atacante de Alianza Lima.

Si bien nuestras fuentes en Videna no dieron detalles, solo confirmaron que Kevin Quevedo fue excluido de inmediato por Nolberto Solano, técnico Sub 23, luego de las prácticas de esta mañana.

Kevin Quevedo rodeado de tres rivales. (Foto: GEC)

El extremo íntimo no estuvo en estos entrenamientos matutinos y eso llevó a que Solano tome esta drástica decisión.

El atacante íntimo se presentó a los entrenamientos, sin embargo se le pidió que regrese a su casa al no estar en condiciones de trabajar con sus compañeros. Solano rápidamente convocó a reunión de su comando técnico y la FPF confirmó que Kevin Quevedo no va más en la Sub 23.

Kevin Quevedo iba a tener una buena oportunidad de mostrarse en el Preolímpico Sub 23 de Colombia, que se desarrollará el otro mes y que otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2022.

Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta mañana. Aún no se sabe si renovará o si buscará una chance en el extranjero. De momento, tendrá que replantearse cómo manejar su conducta y no desperdiciar más su talento para el fútbol.