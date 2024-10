Paolo Guerrero, pese a no ser considerado para la última fecha doble de la selección peruana en las Eliminatorias, es un habitual convocado y capitán del equipo.

Esta tarde, antes de abordar el avión para el próximo encuentro de su club, Alianza Lima, por la Liga 1 Te Apuesto, fue consultado sobre las críticas a su rendimiento por su edad y falta de continuidad.

“Tu crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, no ha pisado un gramado y no ha hecho ni un gol”, dijo muy tajante el goleador histórico de la blanquirroja a los medios de prensa que se acercaron al Aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, se reafirmó en que no todo está perdido pensando en llegar al próximo Mundial del 2026, pese a estar en la penúltima posición de la tabla.

“Mientras que hayan posibilidades, creo que mis compañeros van a luchar, el Perú va a alentar y todos tenemos esa obligación como compatriotas, como peruanos, alentar a la selección.

"Tu crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, no ha pisado un gramado y no ha hecho ni un gol".



La respuesta de Paolo Guerrero tras recibir criticas por su rendimiento.



🎥 Jax Latin Media pic.twitter.com/Q0l83Vpdpm — Raúl Chávez (@raulchavezpa) October 17, 2024

El próximo partido de la selección será ante Chile en Lima el próximo viernes 15 de noviembre, donde se disputará un partido que puede ser decisivo.

Luego, el 19 del mismo mes, visitará a la campeona del mundo en Buenos Aires.