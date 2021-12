Conforme a los criterios de Saber más

Pierina Núñez (Piura, 2000) llegó a Lima con 13 años en medio de un mar de dudas. Por un lado, parte de la familia que no veía con buenos ojos que se dedique al fútbol y por otro, estaban las ganas de cumplir un sueño de niña. Pero nada la detuvo, siempre siguió sus objetivos y ahora viene cumpliendo cada meta trazada.

El primer objetivo era llegar a jugar en un club de Lima y lo cumplió. Estuvo en Universitario de Deportes, luego pasó a Sporting Cristal. Entonces, un día llegó la llamada ganadora y cogió sus maletas con destino a España hoy está en el Real Betis.

El sueño pasó a ser una realidad. La familia, el barrio que la vio dar sus primeros pelotazos, los amigos, están orgulloso de Pierina. Ella sabe que tiene que seguir creciendo porque aun puede lograr grandes cosas como clasificar al Mundial, por ejemplo. Nada es imposible.

Advíncula fue sensación por sus palabras hacia la Copa Argentina.

—¿Cómo nació tu gusto por el fútbol?

Todo nació porque veía jugar a los chicos del barrio. Yo soy de Piura. Ahí veía cómo jugaban y me comenzó a gustar. Hasta que comencé a practicarlo.

—¿Estuviste en alguna academia o fuiste aprendido sola?

Yo empecé con los chicos del barrio. Luego también jugué en el colegio. Sí estuve en una academia de Piura. Ahí terminé de aprender algunas cosas.

—¿Te decían algo por jugar fútbol?

Vivimos en un país machista. Había esa clase de comentario, pero la verdad es que nunca me importó. Yo hacía lo que me gustaba y así era feliz. Gracias a Dios estoy donde estoy. Es lo que cuenta.

—¿Cómo fue el apoyo de tu familia cuando dijiste que te iba a dedicar al fútbol?

La verdad es que fue muy complicado. Mi mamá fue la persona que siempre me acompañó desde el comienzo. Mi papá como que no quería que me dedique a esto. Yo dejé de vivir con mis padres desde los 13 años. Yo me mudé a Lima desde muy pequeña y por eso mi padre no estaba de acuerdo.

—Al final llegaste a convencer al papá…

Al principio como que no quería, pero luego se fue dando cuenta que era algo que me gustaba y que yo me moría por jugar al fútbol. Por ser una de las mejores de mi país y seguir creciendo. Ahora se siente, junto a mi mamá, muy orgulloso de mi.

—¿Cómo tomaste tu llegada a Lima para jugar en Universitario?

Llegar a Universitario fue un sueño. De verdad, le tengo mucho cariño al club. Jugué cuatro años ahí y le tengo un cariño enorme. Me abrió las puertas cuando llegue de Piura. Era otro mundo.

Pierina Núñez nos contó lo difícil que fue convencer a su familia cuando les dijo que iba a ser futbolista.

—¿Quién fue la compañera y técnico que más te ayudó en tu crecimiento?

Compañeras yo tengo muchísimas. Hablo mucho con Naomy, Margory, Xioczana y Esthefany Espino, la verdad es que me llevo bien con casi todas. Más o menos te menciono a ellas porque son de mi edad. Luego con las mayores también me llevo bien. El técnico que marcó y confió en mi fue Marta Tejedor . Ella, cuando yo tenía 13 años, me dijo “yo te quiero en la selección y así fue. Me quedé.

—¿Son buenas líderes las mayores del grupo en la selección?

La verdad que sí. En el poco tiempo que las conozco me recibieron muy bien. Me estuvieron aconsejando. Ellas me decían “nunca más regreses al Perú quédate jugando por allá” . Son grandes personas fuera y dentro del campo. Yo me sentí de lo mejor.

—¿Cómo se dio tu llegada al Betis?

Yo creo que ya me seguían desde Logroño. Justo estaba entrenando por mi cuenta, todavía estaba en Perú. A pocas horas de cerrarse el mercado de pases, mi representante me llamó y me dijo que el Betis me quería. Yo no podía creerlo. Luego de haber tenido un mal año en lo futbolístico, que me llame el Betis fue una alegría enorme.

Nueva Familia, nuevo reto 💚🤍 pic.twitter.com/Cj0pjcjNxg — Pierina Nuñez (@Pierinanic11) October 10, 2021

—¿Qué tal la experiencia en Betis?

Todo muy bien, felizmente. Al principio me chocó un poco el calor. Sobre todo, el bochorno. Aquí hace un calor impresionante. Ya me estoy adaptando. Aquí hay unas condiciones bárbaras, de nivel en todos los sentidos.

—¿Te costó adaptarte a esta experiencia europea?

Al principio sí. Me costó mucho. Aquí en Europa son como que muy parcos. Son como que cada uno vive en su mundo. No es como el calor humano del sudamericano. Pero poco a poco ya me voy acostumbrando y adaptando a este estilo de vida.

—¿Cuál es la diferencia de los equipos peruanos con los de España?

En España es otro nivel. Es muy diferente. Aquí el fútbol femenino llega a ser profesional. Nos tratan como profesionales. En el Perú no pasa eso. Lamentablemente, no hay buenos campos para entrenar y todo el material que sí hay en Europa.

1️⃣ Parar



2️⃣ Pensar



3️⃣ Actuar



¡Disfrutemos cada momento que nos da el fútbol! 😉⚽ pic.twitter.com/feQSHVQdq5 — Pierina Nuñez (@Pierinanic11) August 25, 2020

—¿Es muy disciplinado el fútbol femenino europeo?

Aquí es muy estricto. Te ponen multa cuando no cumples las reglas. Nos piden que sigamos todo el pie de la letra. Te ponen multa si llegas tarde, si no vas a terapia, si estás con aretes y así. Es por eso que el nivel es distinto.

—¿Crees que el fútbol femenino en el Perú es profesional, así como lo pintan?

Yo creo que sí. Bueno espero y quiero pensar que sí. Es lo mejor que sea así para que las chicas puedan irse a otros países. La verdad que yo viendo el torneo pasado, hay muchas futbolistas que tienen el nivel de jugar en el extranjero.

—¿Qué tanto ayuda que el torneo femenino sea televisado? ¿Esta decisión debió llegar hace tiempo?

Yo creo que sí. No sé si se han dado cuenta, ahora hay empresas apoyando al fútbol femenino. Las marcas también están respaldando a las chicas. Hay varias que ya tiene sponsors. A mi me ayuda Nike y estoy muy agradecida. He visto un cambo en las chicas en todo sentido y esto es gracias a que tienen una plataforma dónde mostrarse.

Pierina Núñez nos cuenta sobre su regreso a la selección peruana.

—¿Qué tal estos amistosos que jugaron ante Paraguay?

Muy bien. Desde los Juegos Panamericanos que no veía a las chicas. Yo decía cómo voy a jugar si no entrenamos juntas hace tiempo. Además, yo me integré tarde al plantel, llegué un día antes de viajar a Paraguay. Al final las chicas me ayudaron muchísimo y todo se hizo más fácil. Siento que hemos crecido como equipo. Salimos jugando, ya no todo es pelotazo. Tenemos una idea y hacemos goles. Paraguay no es un equipo cualquiera. Es una selección que pelea por llegar Mundiales.

—¿Se ha mejorado en el fútbol femenina, cree que estamos para pelear alguna clasificación al Mundial o nos falta mucho?

Los que han visto los partidos amistosos han visto un cambio en la selección peruana. Físicamente estamos muy bien. Siendo sincera que con lo que he visto y por cómo me sentí en el campo yo creo que sí podemos pelear para clasificar al Mundial . Ese es nuestro objetivo y las chicas lo saben muy bien.

—¿Qué falta para que el fútbol femenino en el Perú se termine de consolidar?

Primero que la Liga Femenina no dure pocos meses. Que sea más larga, más competitiva. Que también acepten más jugadoras extranjeras. Eso hace que el nivel del torneo suba.

Pierina Núñez jugó en el Logroño.

—¿Llegará algún día el fútbol femenino a la popularidad del masculino?

No sé si tanto. Yo creo que el fútbol femenino en el Perú se está dando a conocer. Al menos los hinchas están respondiendo. Hay más gente que sigue el torneo. Yo me quedé impresionada por la final que jugaron Universitario y Alianza Lima el año pasado. La gesté respondió en las tribunas. Ahora también fueron a despedir a las chicas y esa es una buena señal.

—¿Qué consejo le darías a las chicas que quieren dedicarse a esto?

Yo les podría decir que hagan los que le guste. Que no les importe lo que la gente diga. Si les gusta el fútbol que lo practique. Este es un deporte muy lindo que te da muchas oportunidades.

TE PUEDE INTERESAR