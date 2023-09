La selección peruana NUNCA ha perdido ante Paraguay en un DEBUT de Eliminatorias Conmebol en toda la historia.



✅ 2-0: Perú vs Paraguay (E2002)

✅ 4-1: Perú vs Paraguay (E2006)

➖ 0-0: Perú vs Paraguay (E2010)

✅ 2-0: Perú vs Paraguay (E2014)

➖ 2-2: Paraguay vs Perú (E2022) pic.twitter.com/NJM8kPDnPK