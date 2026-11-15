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Resumen

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Rafael López Aliaga no recibirá las credenciales de alcalde de Lima. (@photo.gec)
Rafael López Aliaga no recibirá las credenciales de alcalde de Lima. (@photo.gec)
Por Adriana Tudela

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha resuelto que los primeros regidores electos que hayan ejercido como alcaldes en el período anterior no podrán volver a asumir alcaldías porque la Constitución prohíbe la reelección edil. Así, ha establecido, de manera correcta pero sumamente inoportuna, que Rafael López Aliaga no podrá asumir la alcaldía de Lima porque la razón de ser de dicha prohibición es evitar que la misma persona ejerza dos mandatos consecutivos.

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