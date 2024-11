El presidente de IPAE Acción Empresarial contó a El Comercio los temas que se tratarán en la edición 62 de CADE, que se realizará en Arequipa esta semana. Así, habló sobre la falta de liderazgo, la percepción de inseguridad y la labor que el empresariado ha tenido y sigue teniendo en el proceso de toma de decisiones en el Estado.

La inversión privada ha visto un repunte en el tercer trimestre del año, ¿qué se necesita, en su opinión, para afianzar dicha recuperación?

En general soy muy optimista en que el Perú es un país de inmensas e inconmensurables oportunidades. Ni la compleja crisis que tenemos me desanima de ver el país de manera distinta. Pero cuando decimos, por ejemplo, que estamos mejor que el año pasado, dudo de eso. Los números son engañosos. El año pasado fue uno de los peores, si no el peor, en los últimos 30 años. Incluso hubo decrecimiento económico por primera vez. Entonces, que la economía rebote un 3,5% este año no es sinónimo de verdadero crecimiento, sino un efecto comparativo relativo al año pasado que fue tan malo. Creo que no hay peor cosa para los peruanos que sentir que estamos bien sin hacer mucho, cuando lo que tenemos que hacer es hacer mucho para mantenernos bien y mejorar en el tiempo.

En este momento, lo que tenemos que preguntarnos no es qué es lo mínimo que tenemos que hacer, sino qué es lo que deberíamos aspirar como Nación para construir sostenibilidad en el tiempo. Y ahí la importancia de retomar una visión país en el mediano plazo que nos aleje de esta coyuntura en la cual vivimos parchando calles, parchando infraestructura, parchando decisiones de inversión. Vivimos parchando políticamente. Tenemos que pasar a tomas decisiones estructurales. Quizá lo único que me da muchísimo optimismo es que el empresariado está ocupando el lugar que legítimamente le corresponde en este proceso de toma de decisiones.

Sobre esto último, sí se ha advertido una falta de liderazgo desde el Ejecutivo. Esto queda aún más en evidencia ante la escalada de problemas como la inseguridad ciudadana.

En una entrevista previa hablé de dos grandes déficits desde el punto de vista de hacia dónde debe dirigirse el país. Primero, el déficit de capacidad de gestión. Creo que ha quedado más que evidente la incompetencia que tenemos hoy en día de nuestras autoridades.

Tenemos un nivel de ya no solo es un déficit de gestión, sino casi ribetes de incompetencia. A todos nos ha quedado claro que eso es así. Lo segundo es un déficit de liderazgo, porque cuando tienes problemas de capacidad de gestión o capacidad de competencia, un líder toma decisiones para corregir eso. Un líder institucional se deshace de los incompetentes y empieza a sustituirlos por personas competentes.

Los verdaderos líderes que el país necesita en este momento son líderes que tengan un nivel de desprendimiento de sus propios intereses y un nivel de abnegación que ayude a decirle a las personas lo que hay que hacer aunque no les guste.

Hecho el diagnóstico general, en lo concreto, el sector privado se ha pronunciado sobre el mal manejo frente a la escalada de inseguridad, ¿dónde están los errores?

Lo primero que se ha hecho mal en esta lucha contra la escalada de la inseguridad ha sido negarla, como si fuera a desaparecer porque no la vemos. Eso ha creado retraso e ignorancia sobre el verdadero problema y la naturaleza del problema.

Lo segundo que ha perjudicado ha sido la sobre-estimación de la capacidad para combatir el problema, o una subestimación de su magnitud. Lo tercero, en orden sistémico, sería la ausencia de mecanismos de cooperación reconociendo que no puedes manejarlo, porque no tienes la capacidad de hacerlo, reconocer que necesitas ayuda y apoyo para hacerlo. Algunas medidas se van a discutir en CADE, en una sesión especialmente dirigida para esos temas en particular. Esto no lo puede hacer solamente el Estado, se necesitan recursos, apoyo de la población para la información, se necesita una serie de elementos, pero son las grandes medidas que hay que tomar.

Este año CADE Ejecutivos se centra en reconstruir el Estado. ¿Es posible hacerlo con la ausencia de liderazgo a la que hace referencia?

El Estado falla a nivel de políticas porque ha actuado mucho ideológicamente. Tenemos la sensación de que el Estado tiene que reformarse, no porque lo pidan los empresarios, sino porque ha colapsado a nivel de proveer los mínimos servicios que requiere la ciudadanía. El Estado es incapaz de dar servicios básicos como agua, desagüe, vivienda, salud, educación, y no dejo ahí solamente: seguridad, justicia. ¿Qué ha venido pasando en el Perú en los últimos años? En lugar de que el Estado mejore, el sector privado ha ido subsidiando el rol del Estado.

CADE Ejecutivos retomará este año la agenda sobre reforma política, ¿es posible aplicarla con la proximidad de las elecciones?

Las reformas electorales, que son urgentes, mantienen un lugar preponderante dentro de la agenda y tienen que ser puestas de manifiesto antes de marzo del próximo año. Todos hemos entendido que no puede haber un sistema político estable sin fortalecer los partidos. Y luego, la fragmentación de votos y la posibilidad de que alguien, con 10% en la primera vuelta, o 12%, pueda convertirse en presidente del país. Otro tema del mensaje positivo y constructivo que CADE siempre quiere dejar, es la visión país. Esos son los bloques que concretan lo que sería el tránsito del diagnóstico, ese que no es muy bueno, a realmente la sensación de que, a pesar de todo lo que decimos, están pasando cosas malas y buenas. Los empresarios están comprometidos con este país.

¿Qué representantes del ejecutivo han confirmado su asistencia?

El año pasado en CADE le dimos la oportunidad al Estado de tener una presencia importante. Tuvimos, si no me equivoco, 12 ministros en diferentes momentos y de esos creo que no queda ni uno. ¿Qué nos demostró este ejercicio de darle una presencia importante al Estado en CADE? Que era coyunturalmente relevante, pero solo a título informativo, porque estructuralmente no representaba ningún valor agregado. Hemos aprendido la lección y, este año, la presencia es estrictamente la indispensable, porque sentimos que el empresariado y la sociedad civil y otro tipo de instituciones, así como la experiencia internacional, tiene que ser la que nos dé un poco más de terreno por donde debamos transitar. Esperar que haya un cambio dramático en términos de la acción del Estado y del Gobierno es pedir peras al olmo. En esa línea, la presencia está reducida a la participación de la Comisión de Economía del Congreso, a Patricia Juárez, Julio Velarde, el ministro de Economía –ayer, 25 de noviembre, se confirmó que el titular del MEF no participaría del CADE Ejecutivos por atender la Ley de Presupuesto 2025 en el Congreso de la República–. Diría que es la presencia más representativa. Y esperamos que la presidenta acepte la invitación. Todavía no ha respondido.

El 2025 es clave por lo que significa el periodo pre-electoral, ¿qué prepara CADE para el próximo año?

La tradición de los años previos a una elección son lo que se denomina CADE en formato electoral. Es un CADE especial que se centra en el análisis de las propuestas de los candidatos y candidatas. Vamos a tener un CADE electoral el próximo año.

¿Y será fuera de Lima también?

Creemos que ganamos mucho llevando CADE a las regiones. Primero, llevamos a las autoridades y a los empresarios a conocer la realidad de otras regiones, porque le dedicamos una sesión completa a la región, a sus problemas, a las autoridades, a hablar de los previstos prioritarios. Nuestra vocación por seguir descentralizando CADE es la primera alternativa. La discusión acerca del país y de las elecciones se puede dar en Piura, en Trujillo, en Lima, en Cusco. Eso depende de las postulaciones que tengamos.

PRIMER DÍA DE CADE EJECUTIVOS

Durante el primer día de CADE Ejecutivos, que inicia a las 3:30 PM en Arequipa, se espera la presentación de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Disertará sobre el liderazgo de acción en el actual contexto geopolítico y geoeconómico mundial.

Asimismo, se espera la presentación del exministro de Economía, Luis Carranza, quien en su presentación “Visión futuro” buscará plantear una visión compartida de acción conjunta para reconstruir el futuro del Perú.

El Comercio estará presente en la cumbre de ejecutivos realizando la cobertura de cada una de las plenarias así como con entrevistas de los principales líderes del sector privado asistentes al evento.